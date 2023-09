Passaporti: rifare i documenti a Torino resta un rebus. I primi posti in agenda digitale sono a marzo (oppure si fa la coda)

Passare tre-quattro giorni di fila tenendo sotto controllo il sito Internet apposito in attesa che, dal mattino presto alla sera inoltrata, si liberi qualche buco nell'agenda elettronica di uno dei commissariati di Polizia di Torino e provincia. (Ri)fare il passaporto, all'ombra della Mole, continua a essere esercizio da fachiri. O quantomeno da persone dotate di enorme pazienza.

Una situazione che ormai è nota, ma che purtroppo non accenna a diminuire nonostante la buona volontà di chi sta dall'altra parte della scrivania, in divisa, ad accogliere le persone e mandare avanti le istanze. L'effetto più evidente sono le code che tutti i giorni si allungano all'ufficio passaporti delle Porte Palatine. Decine e decine di persone in attesa, che man mano vengono fatte passare dagli agenti. Sono i cittadini che hanno scelto di evitare il protocollo della prenotazione online per andare a tentare la fortuna negli accessi liberi, senza prenotazione appunto.

"Al momento non abbiamo in programma aperture straordinarie per i commissariati - fanno sapere dalla Questura -, proprio perché, ogni giorno, riusciamo a evadere decine e decine di pratiche legate alle persone che si presentano agli uffici delle Porte Palatine. Forse il mese di agosto, con l'organico ridotto per le ferie, ha un po' rallentato i ritmi, ma adesso siamo tornati a pieno regime".

Quel che è certo è che l'agenda digitale, invece di snellire, ha complicato le cose. Chi riesce ad accedere con lo Spid può selezionare il commissariato di competenza (o comunque quello più comodo) e fissare il giorno e l'ora. Sulla carta. Perché nella realtà non si trova un buco libero almeno fino alla metà di marzo 2024.



Ogni tanto qualcosa si libera, ma è davvero un terno al Lotto. Anche perché - si fa presto a fare i calcoli - i vari slot che partono dal mattino alle 8 fino ad arrivare alle 20 prevedono un solo appuntamento ogni ora. Quindi venti persone in tutta la giornata. Mentre, senza agenda digitale, gli uffici potrebbero smaltirne anche di più.