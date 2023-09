Domenica Legambiente ai Murazzi per l'iniziativa "Puliamo il mondo dai mozziconi"

In Italia sono 14 miliardi i mozziconi di sigarette gettati nell’ambiente. Se a questo si aggiunge che i mozziconi contengono: arsenico, formaldeide, ammoniaca, acido cianidrico e nicotina è chiaro capire come la loro dispersione è molto più di un semplice abbandono di rifiuti. Le tossine presenti e che compongono i mozziconi, danneggiano gravemente gli ecosistemi acquatici, sono il rifiuto più comune al mondo, fino al 90%. Un singolo mozzicone presente in mare può contaminare fino a 1.000 lt di acqua e il filtro non biodegradabile si scompone e sminuzza rimanendo per sempre in minuscole dimensioni. E la situazione a Torino qual è?

Legambiente Metropolitano in questi mesi ha focalizzato la sua attenzione sulla raccolta dei mozziconi sparsi nella città, come fosse la città stessa un grande posacenere. Torino non ha il mare ma ha quattro fiumi e i mozziconi arrivano presto al mare, nella Giornata Mondiale dei Fiumi vogliamo far crescere la consapevolezza su questo tema, anche attraverso a campagne come questa dichiara Carla Pairolero (Presidente di Legambiente Metropolitano APS) Legambiente Metropolitano vi dimostrerà come non abbandonarli a terra, attraverso questo evento realizzato con la collaborazione del Comune di Torino e di Amiat Gruppo Iren che metterà a disposizione sia parte del materiale necessario per la raccolta dei mozziconi sia i porta-mozziconi che saranno distribuiti ai partecipanti. Sarà presente un mezzo elettrico 100% green per il trasporto di ciò che verrà raccolto nel corso dell’iniziativa

Programma iniziative 24 settembre