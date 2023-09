Dopo una lunga attesa la nuova piscina comunale di Moncalieri trova finalmente un gestore

Il primo bando era stato un buco nell'acqua, facendo slittare tutto, nonostante i lavori fossero stati ultimati secondo il cronoprogramma ad inizio settembre. Finalmente la nuova piscina di Moncalieri, che colma un vuoto di molti anni dopo il fallimento delle ex Pleiadi, ha trovato un gestore.

Rari Nantes e Cus Torino

L'appello del Comune per l'impianto di via Serao è stato raccolto dalla Rari Nantes, nome storico del nuoto, che assieme al Cus Torino ha accettato la scommessa di rilanciare la piscina moncalierese. I nomi scesi in campo rappresentano una garanzia per la riuscita dell'intera operazione: ora si attende solamente l'apertura ufficiale dell'impianto, con tanto di taglio de nastro. Magari alla presenza di Alessandro Miressi o Carlotta Gilli, glorie natatorie della città, che hanno raccolto medaglie anche a Olimpiadi e Paralimpiadi.

Riqualificazione da 5 milioni di euro

In questi giorni saranno formalizzati gli adempimenti burocratici per l'assegnazione, visto che si tratta dell'unica offerta arrivata entro la scadenza prefissata del 18 settembre. Una notizia attesa dal sindaco Paolo Montagna, a conclusione di un intervento di riqualificazione costato oltre 5 milioni di euro. Un'opera che era stata progettata con un occhio di riguardo al tema del risparmio energetico e tariffe agevolate per anziani, disabili e fragili, con una zona completamente rinnovata attorno alla piscina per valorizzare l'intera area.

Annegate tutte le polemiche

Adesso, dopo che il gestore prenderà possesso dell'impianto e avrà fatto tutti gli aggiustamenti tecnici necessari, la comunicazione dei costi e presentato il piano sportivo, si potrà aprire al pubblico. E nell'acqua della piscina annegheranno anche le polemiche che avevano accompagnato il bando iniziale andato deserto, con le opposizioni che avevano duramente attaccato l'assessore Angelo Ferrero.