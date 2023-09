Il giardino di via Montanaro tra scivoli e spaccio: nell'area giochi i bambini devono coesistere coi delinquenti

Il giardino di via Montanaro vive una doppia vita: luogo di ritrovo per bambini e anziani, e zona di spaccio e degrado. La piazzetta incastonata tra l'omonima strada, via Gaspare Spontini e Corso Giulio Cesare ha al centro un'area giochi con tutte intorno numerose panchine e qualche tavolino.

I giochi non sono molti, uno scivolo, un tavolo da ping pong e poche altre strutture, ma nel pomeriggio i bambini che rincorrono un pallone sono tanti. Le panchine, quasi tutte occupate in maggior parte da anziani che parlano e prendono un po' d'aria, sembrano nuove e in buono stato, frutto di qualche tentativo di riqualificazione.

Ma che la piazzetta sia zona di spaccio è risaputo tra i residenti, che affidano le loro richieste al vicepresidente vicario del Consiglio Comunale Domenico Garcea e al gruppo consiliare di Forza Italia. Garcea da tempo si occupa del degrado di via Montanaro, interpellando ripetutamente il Sindaco e gli assessori: l'ultima volta meno di un mese fa. Secondo Garcea il primo passo da compiere potrebbe essere sistemare il chiosco inutilizzato, uno dei tanti presenti a Torino di cui la giunta si sta occupando.