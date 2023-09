Via libera al Ddl per gli anticipi necessari alla costruzione dei nuovi ospedali del Piemonte

La Commissione Sanità, presieduta da Alessandro Stecco, ha licenziato il Ddl che autorizza al finanziamento di spese di progettazione di edilizia sanitaria. Il testo, che quindi può approdare in Aula, ha ottenuto il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e del Pd. È stata anche approvata la dichiarazione d’urgenza, alla presenza dell’assessore Andrea Tronzano. La prima Commissione Bilancio presieduta da Carlo Riva Vercellotti, sempre oggi, ha espresso voto positivo sulla relativa norma finanziaria.

L’assessore Luigi Icardi, in quarta, ha illustrato il provvedimento, che sarà un passo fondamentale per la costruzione dei nuovi ospedali in Piemonte, vale a dire, come recita la relazione, le “iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria valutabili dall’Inail, destinando l’importo massimo di euro 1 miliardo e 654,8 milioni”.

Poiché l’accordo con Inail non prevede anticipi da parte dell’istituto, nello specifico l’articolo 1 del Disegno di legge autorizza la Giunta regionale alla contrazione di un mutuo per un importo non superiore a 42 milioni di euro e per una durata massima di dieci anni, ad uno spread non superiore a quello applicato per la medesima tipologia di contratti dalla Cassa depositi e prestiti.

La Prima Commissione, all’unanimità, nel primo pomeriggio ha dato anche il via libera al Pdl, presentato da Silvio Magliano (Moderati), per l'introduzione a livello regionale della figura del Disability Manager dei diritti delle persone con disabilità che, ha sottolineato il presentatore, “abbraccia l’esigenza di rispondere alla domanda di pari opportunità, in ambito sociale e lavorativo, nonché di coordinare le politiche per l’accessibilità diffusa di spazi e servizi”. L’articolato è stato interessato da diversi emendamenti dello stesso Magliano ed è iscritto con preavviso per la seduta d’Aula di domani.