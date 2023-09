Controlli della Stradale contro la guida in stato di ebrezza: multati 16 ubriachi al volante

Anche nel mese di settembre l’impegno della Polizia di Stato nella campagna pianificata per contrastare la guida in stato di ebrezza alcolica e di sostanze stupefacenti con controlli mirati nelle fasce orarie serali e notturne dei fini settimana, ha prodotto importanti risultati.

I controlli sono stati effettuati dalle pattuglie della Polizia Stradale del Compartimento Piemonte e Valle d’Aosta anche sul territorio piemontese dove, nelle province di Cuneo, Biella, Novara e Torino, sono stati predisposti posti di controllo lungo le arterie stradali più frequentate, avvalendosi di un ufficio mobile appositamente attrezzato con personale medico e sanitario delle diverse Questure.

I servizi sono stati effettuati nelle giornate del 3, del 10, del 17 e del 24 settembre e hanno consentito di fermare e controllare 118 veicoli i cui conducenti sono stati sottoposti al test dell’alcol e nei casi specifici a quelli antidroga.

16 sono state le persone trovate positive all’alcoltest (7 dei quali sotto i 21 anni) nei confronti dei quali si è proceduto ad elevare sanzioni specifiche e nei casi più gravi alla denuncia all’autorità giudiziaria. In questo caso sono stati 7 quelli denunciati per essere stati trovati con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 0,81 gr (l (in un caso addirittura sopra l’1,5 gr/l).

Tra le persone controllate sottoposte al test antidroga 8 sono risultate positive (5 solo nella provincia di Torino) nei confronti dei quali è scattata la procedura definita di secondo livello con l’invio dei prelievi salivari al Laboratorio di Tossicologia Forense della Polizia di Stato di Roma il cui esito costituisce valore medico legale per attualizzare l’alterazione dello stato psicofisico e perseguire il conducente.

In totale le operazioni hanno portato al ritiro di 16 patenti di guida e alla decurtazione di 190 punti