Alla Panda spariscono le portiere: il furto incredibile scoperto al mattino

Che le auto siano oggetto di furto non è una novità. Ma che di notte spariscano intere portiere, non è così comune. Eppure è quanto accaduto in zona Vanchiglietta, dove una Panda rossa è stata letteralmente smontata mentre era parcheggiata, con le due portiere del lato passeggero divelte. Un lavoro da professionisti.

Situazioni simili sono state denunciate da un altro utente: “In zona ospedale Giovanni Bosco due settimane fa c’è stata una razzia di porte di auto: in particolare 500L e Panda”.

Torino si ritrova quindi a fare i conti non solo con i furti delle autoradio o di quanto contenuto nei cassetti delle auto, ma anche di intere parti delle vetture.