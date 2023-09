La Reggia di Venaria “apparecchia tavola”: apre la mostra sui pasti regali delle corti italiane [VIDEO e FOTO]

Alla Reggia di Venaria si chiude l’anno dedicato al cibo con un’ultima ricca mostra con protagoniste le tavole dei sovrani.

Dipinti, servizi di porcellana e arredi che ripercorrono la storia del piacere di stare a tavola presso le grandi corti italiane, da quelle dei papi a quelle di principi e re.

Una grande mostra che ripercorre come si arredavano le tavole regali, dai Duchi di Toscana, ai Savoia, fino al Quirinale. Una prova di come la cultura del cibo sia una cultura di bellezza.

“Una mostra non facile da realizzare perché tra i reali non era uso comune farsi ritrarre in un momento quotidiano come consumare un pasto, sebbene nell’immaginario comune si abbini spesso il pranzo del re alla vita di corte” commenta il direttore Guido Curto.

“È stato molto complicato trattare un tema come quello della tavola - aggiunge il curatore Andrea Merlotti - Ci siamo ispirati alla celebre mostra di Versailles che si è svolta 30 anni fa. Raccolta tra immagine e realtà è la chiave di lettura della mostra. Non si facevano rappresentare spesso mentre mangiavano”.

Suddivisa in 14 sale parte dai banchetti rinascimentali del ‘500 e ‘600 fino ai pranzi del Quirinale sabaudo.

Tra le opere principali in mostra il Banchetto di nozze di Ferdinando di Toscana e Cristina di Lorena del 1589 di Domenico Cresti “il Passignano”, ma anche il Convito nuziale di Elisabetta Farnese e Filipppo V di Spagna del 1714 di Ilario Mercwnti “lo Spoverini”.