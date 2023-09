Mattinata difficile per i pendolari: metro ferma per circa mezzora

Non è stata una mattinata facile, quella di oggi, per i pendolari torinesi. In particolare per quelli che volevano utilizzare la metropolitana. Per circa mezzora, infatti, tanti utenti hanno segnalato l'assenza di passaggio di convogli, per esempio a Fermi.



Il servizio è stato poi ripristinato intorno alle 10. L'azienda ha confermato il problema attraverso i propri canali social: "Servizio temporaneamente sospeso per motivi tecnici, ci scusiamo per il disagio".