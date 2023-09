Lavori di rinnovo binari e asfaltatura: da lunedì i tram 3 e 15 diventano navetta. Le informazioni

Da lunedì le linee tram 3 e 15 diventano per un tratto navetta per consentire i lavori di rinnovo dei binari. Il 2 ottobre prenderanno il via gli interventi di sostituzione delle traversine in corso Casale e di asfaltatura in corso Belgio.

Tram diventano navetta

Da tale giorno, fino a nuove comunicazioni, i tram della linea 3 saranno limitate in corso Regina Margherita all'altezza di corso XI Febbraio dove sarà possibile l'interscambio con il servizio sostitutivo di navette bus per proseguire in direzione corso Tortona.

Inoltre, a partire dalla stessa data anche i tram della linea 15 saranno in servizio su un percorso circolare con limitazione in corso Tortona angolo corso Belgio; navette bus sostitutive effettueranno il servizio nel tratto via Fontanesi - via Cafasse, temporaneamente abbandonato dai tram.

Le modifiche