Gli ambientalisti colpiscono ancora e “nudi” bloccano il ponte di piazza Vittorio: traffico in tilt [VIDEO e FOTO]

Gli attivisti di Ultima Generazione continuano la loro protesta e bloccano il traffico nel centro di Torino di sabato sera, nell'ora di punta. Questa volta la location scelta per il blitz è il ponte di piazza Vittorio.

Gli ecologisti, famosi per le proteste poco ortodosse, dopo aver bloccato lo scorso 11 luglio la Torino-Chivasso, non si fermano. Questa sera verso le 19 hanno bloccato il ponte che si affaccia su piazza Vittorio in pieno centro città. Il motivo? Chiedere più impegno e attenzione nella lotta al cambiamento climatico.

"Sono Silvia, ho 29 anni e ho scelto di prendere parte alle azioni di protesta non violenta perché mi fa paura uno Stato che non si prende cura di noi" ha dichiarato l'attivista membro del gruppo che ha bloccato il ponte di piazza Vittorio. "Chiediamo un fondo permanente e partecipato di 20 miliardi per riparare i danni causati da un governo che non ha fatto nulla".

La protesta continua sotto gli occhi dei passanti, creando dibattiti accesi con chi protesta per le loro azioni da alcuni definite "esagerate".

Le ragioni degli ambientalisti

“Il blocco stradale è stato fatto per ricordare che “aria, acqua, terra e fuoco” nel corso della storia furono spesso osservati con occhi curiosi e increduli, e al tempo stesso tremendamente temuti. Eppure nell’epoca del collasso climatico dovrebbero spaventarci più che mai, perché si abbatteranno sempre più violentemente sulle nostre vite quotidiane e, anzi, hanno già iniziato a farlo” hanno affermato gli attivisti.

“Tutto questo - hanno poi detto - è già qui, possiamo vederlo con i nostri occhi, toccarlo con mano. Ma il prezzo di questa crisi lo stiamo pagando noi, non i veri responsabili. Il rapporto “ENI sapeva”, presentato Greenpeace e ReCommon lo scorso 25 settembre, ha rivelato che i vertici dell’Eni - come quelli di Exxon Mobil (Esso), Bp, Shell, Totalenergies - erano consapevoli almeno dai primi anni Settanta dell’effetto destabilizzante che lo sfruttamento di carbone, gas e petrolio esercita sugli equilibri climatici globali, a causa delle emissioni di gas serra”.