Nel minimarket scarsa igiene e irregolarità: saracinesche abbassate dalla polizia in via Sanremo

Ieri mattina, personale del Commissariato di P.S. “Mirafiori”, insieme a personale Ispettorato del Lavoro e personale “ASL” di Torino, settori “sicurezza e igiene” e “Spre.S.A.L., hanno effettuato un controllo presso un esercizio di vicinato di via Sanremo.

All’interno dopo aver identificato il titolare ed un suo dipendente, sono state riscontrate irregolarità amministrative, relative alla materia dell’igiene e in materia di tutela del lavoro.

Veniva disposto il provvedimento di sospensione dell’attività sino al momento in cui verranno effettuati i necessari interventi per il ripristino delle condizioni di norma.

Le sanzioni comminate al momento e quelle successivamente elaborate, ammontano a diverse migliaia di euro.

Al personale del Commissariato sarà demandata la vigilanza del rispetto di tali provvedimenti. Nei pressi del minimarket in questione, negli ultimi mesi, ci sono stati numerosi interventi di polizia per motivi di ordine e sicurezza pubblica e disturbo della quiete pubblica.

“I residenti, da noi incontrati e con i quali ci siamo più volte confrontati, ringraziano le Forze dell'Ordine per la chiusura del market di via Sanremo 35H a Torino, da troppo tempo epicentro di degrado, capannelli di persone dai comportamenti molesti e talvolta pericolosi e disturbo della quiete pubblica. Ci uniamo sentitamente ai ringraziamenti, grati che le nostre ripetute segnalazioni, unite a un'interpellanza presentata in Circoscrizione 2, siano state recepite. L'attività, sospesa per una serie di violazioni, non riaprirà fino alla totale messa in regola. La nostra attenzione resterà massima fino ad allora e oltre. Il quartiere Mirafiori merita di poter vivere nella tranquillità e nella legalità” dichiarano Silvio Magliano - Presidente Gruppo Consiliare Moderati e Alessandro Nucera - Capogruppo Moderati in Circoscrizione 2 Torino.