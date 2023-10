"Sanificazione in corso". Ma le fontane di piazza d'Armi continuano a essere uno spettacolo deprimente, a poche settimane dalle Atp Finals

Cartelli di "lavori in corso": qualcosa si muove (pare) nelle fontane a raso di Piazza d'Armi, ma l'effetto - in questo autunno ancora travestito da estate - è ancora davvero pessimo. I tre specchi d'acqua, infatti, continuano a essere una raccolta di piante acquatiche e di insetti, mentre della fontana e dell'acqua trasparente hanno ben poco. Un vero peccato, a poche settimane dal ritorno delle Atp Finals proprio al PalaOlimpico. Come testimoniano anche i campetti da ping pong che nella mattinata di oggi hanno colorato il tratto che una volta era il prolungamento di corso Sebastopoli, davanti allo stadio.



C'è un foglio di carta che spiega come la sanificazione sia in corso e di come il prodotto utilizzato dia origine (senza accenti, ma pazienza) all'affioramento delle piante. Di certo, però, il risultato al momento è scoraggiante. E lo hanno notato le tante persone che anche questa domenica affollano il polmone verde tra Santa Rita e Borgo Filadelfia. Acqua stagnante, piante verdi in superficie, insetti. In alcuni casi la presenza di "alghe" è talmente densa da occupare l'intero specchio d'acqua: soprattutto nella fontana di mezzo. Va un po' meglio nelle altre due, anche se è un meglio relativo.

Di certo, quello delle fontane realizzate con il restyling della piazza (tra Olimpiadi del 2006 e dintorni) resta una delle incognite senza soluzione di questi ultimi anni. Con buona pace di chi corre, prende il sole o trascorre solo qualche ora all'aria aperta.