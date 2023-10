Meloni a Torino: polizia carica gli studenti, manganellate e un ferito in piazza Castello [FOTO E VIDEO]

Manganellate, tante corse e una testa aperta. E’ il bilancio della mattinata di tensione a Torino, dove centinaia di studenti hanno contestato Giorgia Meloni, a Torino per L’Italia delle Regioni.

Gli studenti, ritrovatisi a Palazzo Nuovo, hanno dato vita a corse per tutto il centro cittadino, mettendo alla prova le forze dell’ordine che volevano impedire loro di avvicinarsi a Palazzo Carignano.

Gli studenti sono arrivati davanti alla Prefettura, dove c’è stata una carica. Manganellate anche tra gli stand del villaggio delle Regioni: qui un manifestante ha subito una ferita alla testa.

Il gruppo principale è ora bloccato davanti all’Armeria Reale, mentre il primo ministro parla ai presidenti delle Regioni. Intanto, una cinquantina di studenti si sta muovendo per le vie del centro, chiedendo di liberare i manifestanti di piazza Castello: “Se ci bloccano i compagni, noi blocchiamo la città” è lo slogan urlato dal mini corteo che si snoda pacificamente per le vie del centro.

Verso le 12 ci sono state nuove cariche della polizia contro i manifestanti quando il cordone delle forze dell'ordine ha impedito loro di uscire nella piazza. I manifestanti rimangono bloccati all'interno dello spazio che le autorità hanno loro riservato sotto il sole e questo sta surriscaldato gli animi. Ci sono state poi ancora alcune cariche di alleggerimento e i manifestanti sono stati di nuovo respinti e fatti defluire verso i Giardini reali.

Poco dopo, ci sono stati nuovi scontri e manganellate da parte della polizia, in via Montebello, a pochi passi dalla Mole.

I commenti dalla politica

Intanto arrivano i primi commenti sull'accaduto dal mondo politico.

Frediani (Unione Popolare Piemonte): "Una vergogna gli studenti tenuti in ostaggio dalle forze dell'ordine per blindare la Meloni"

"Giovani studenti in ostaggio dalle forze dell’ordine da più di un ora in Piazza Castello per evitare che si possano spostare verso il Festival delle Regioni e per blindare la visita del Premier che si definisce 'cristiana' e 'mamma'. E’ questa l’immagine più abietta della giornata di oggi. Siamo di fronte alla limitazione illegittima e soprattutto immotivata della libertà di movimento di un gruppo di giovani che voleva semplicemente esprimere il proprio dissenso. Pare inoltre che ci siano dei feriti e questo denoterebbe una pessima gestione dell'ordine pubblico, considerando che il corteo era pacifico e non richiedeva assolutamente una reazione di forza. Ci chiediamo come questa politica possa occuparsi del futuro dei giovani senza aprire un dialogo schietto e concreto con loro".

Ambrogio (FdI): “Minacce e ingiurie al presidente Meloni. Da chi vorrebbe anarchia e caos non ci spaventano"

“Il volto peggiore di Torino oggi si è radunato per contestare la presenza del Presidente Meloni in Città. Collettivi, anarchici, antagonisti, No Tav cercano di intimidire un governo legittimamente eletto e, soprattutto, che continua ad avere il pieno sostegno della volontà popolare. Ai loro schiamazzi rispondiamo con i risultati. Da ultimo, la notizia certificata dall’ISTAT sul tasso di disoccupazione: il più basso dal 2009 con oltre mezzo milione di posti di lavoro creati in un anno. E riaffermiamo anche, con assoluta convinzione, che merito e talento debbano essere alla base del rilancio del sistema scolastico, con buona pace di chi tifa per la mediocrità. Il Governo, la maggioranza e - soprattutto - gli italiani non cadono nel tranello di questa sinistra reazionaria e sostengono convintamente Giorgia Meloni”.

Grimaldi (Verdi Sinistra) e Ravinale (Sinistra Ecologista): Uso della forza ingiustificato"



"Ancora cariche e manganelli sui manifestanti in piazza Castello, che contestavano legittimamente la presenza della Presidente Meloni e le politiche del Governo. L'incolumità di Meloni non era a rischio, è intollerabile che ogni dissenso sia gestito con la forza da un esecutivo che capisce solo la logica della punizione, della repressione e dell'inasprimento delle pene. Invece di spaccare la testa agli studenti bisognerebbe ricordarsi che le regole democratiche dicono altro": così il cice capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra, Marco Grimaldi, e la Capogruppo di Sinistra Ecologista, Alice Ravinale.