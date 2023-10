Applausi per Matteo Garrone e il cast di "Io Capitano" al Cinema Ambrosio

Applausi per Matteo Garrone e il cast del suo ultimo film "Io Capitano".

Il regista ha presentato al Cinema Ambrosio la pellicola è già in odore di Oscar dopo aver ha vinto il Leone d’Argento per la miglior regia alla 80^ Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e e il Premio Marcello Mastroianni all'attore protagonista Seydou Sarr. https://it.wikipedia.org/wiki/Io_capitano#cite_note-3

La proiezione anche in occasione della giornata per la Memoria e l’Accoglienza, a 10 anni dalla tragedia di Lampedusa, è stata organizzata dall’Ufficio per la Pastorale dei Migranti dell’Arcidiocesi di Torino, insieme alla Fondazione Vera Nocentini e a Distretto Cinema, all’interno del programma del Festival dell’Accoglienza.

Il film segue le vicende di due giovani senegalesi, Seydou e Moussa, che decidono di lasciare il loro Paese per raggiungere l'Europa, affrontando il deserto, i centri di detenzione in Libia e la traversata nel mar Mediterraneo.

Una ricostruzione di scenari più che mai attuali raccontati e tragici usando gli strumenti della fantasia e della favola.