Piante, colori e profumi ma anche moda e dj set: FLOReal si appresta ad invadere la Palazzina di Stupinigi

Fiori, piante, colori e profumi. Ma anche appuntamenti di benessere nella natura, esposizioni di moda, arte e grafica sostenibile, dibattiti di approfondimento a tema green, installazioni di piante “robotiche” interattive, laboratori didattici per i più piccoli, appuntamenti serali con aperitivi e dj set. Tutto questo e molto altro è FLOReal, che per il terzo anno consecutivo, da venerdì 6 a domenica 8 ottobre, prende casa presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi, residenza Sabauda Patrimonio Unesco del Comune di Nichelino.

La novità della Flower Farm

La grande novità del 2023 è la nascita di una nuova Flower Farm permanente, luogo di produzione di fiori recisi per decorazioni, ma anche punto di riferimento di educazione ambientale per un pubblico di ogni età e laboratorio di sperimentazione per trovare soluzioni sempre più verdi per il decoro e la salute delle nostre città.

FLOReal è un vero e proprio Festival di tre giorni nel segno della sostenibilità e del rapporto tra piante e uomo, in cui la mostra mercato florovivaistica farà da vivace cornice a un ricco palinsesto culturale, espositivo e di spettacoli, che metterà al centro la Natura in tutte le sue forme e in tutte le sue infinite potenzialità.

E se durante il giorno (il venerdì dalle ore 10 alle 19, sabato e domenica dalle 9 alle 19) gli indiscussi protagonisti saranno come sempre i fiori e le piante, per la prima volta FLOReal aprirà le porte della Palazzina di Caccia di Stupinigi anche al popolo della notte con installazioni interattive, aperitivi e cene e djset tutte le sere di manifestazione a partire dalle 19 fino a mezzanotte.

La mostra mercato

Saranno oltre 100 gli stand presenti a FLOReal tra vivaisti, artigiani e agricoltori.

Imponente sarà, come sempre, l’offerta dei migliori vivai italiani provenienti da tutto lo Stivale. Se il Piemonte sarà la Regione più rappresentata, interessanti proposte arriveranno anche dal Veneto e dalla Liguria, dalla Lombardia e dalla Toscana fino alla Sicilia con qualche ospite da fuori confine come la Slovenia. Un vero e proprio giro d’Italia green per scoprire le migliori eccellenze stagionali dei vari territori, che inonderanno di profumi e colori gli scenografici giardini della Palazzina di Caccia di Stupinigi.

Dal fiore più amato, la rosa, agli agrumi siciliani, le orchidee dalla Lombardia, e ancora piante succulente e carnivore, orchidee, tillandsie, piante acquatiche e rampicanti, aromatiche e tropicali, oltre a diverse tipologie di bonsai. Piante da appartamento, da secco e da sole intenso, da ombra, fioriture annuali, bulbose e graminacee. Non mancheranno varietà più stagionali come le viole, i ciclamini, peperoncini di ogni genere, settembrini e rose rifiorenti; i caldi e vivaci colori autunnali saranno protagonisti anche nelle foglie di ortensie, aceri giapponesi e cornioli. Curiosando tra i banchi di FLOReal si potranno anche scovare begonie, rododendri, camelie e dalie, conifere rare, piante alpine, zucche, melograni e ulivi. Un insieme di proposte affascinanti e in certi casi sorprendenti per abbellire spazi urbani, giardini, terrazzi e balconi e stuzzicare la curiosità degli esperti di giardinaggio e di tutti gli appassionati che stanno affinando il loro pollice verde.

Non soltanto fiori ma, come da tradizione, anche una selezione di alcuni dei più apprezzati ceramisti, artigiani e agricoltori. Spazio anche a idee di oggettistica per il giardinaggio e per l’arredamento degli spazi esterni, libri, sementi e prodotti naturali, prodotti agricoli, decorazioni per la casa e il giardino, e spezie di ogni tipo.

Floreal Talks

FLOReal offrirà un interessante programma di appuntamenti culturali che, per l’edizione 2023, sono stati curati dai giornalisti Maria Chiara Voci e Fabio Marzano.

I FLOReal Talks sono momenti di dibattito e confronto su temi di attualità, per conoscere più approfonditamente alcune tipologie di piante ma anche per affrontare un mondo in continua evoluzione, che richiede a gran voce drastici cambiamenti nelle nostre abitudini e nuove visione globali più etiche e sostenibili.

I FLOReal Talks vivranno un’anteprima domenica 1° ottobre presso l’Oval Lingotto in occasione della manifestazione Expocasa, con l’appuntamento dedicato a “Le Piante Aromatiche e la coltivazione in casa”, per avere suggerimenti utili su come creare un piccolo orto nella propria cucina.

Il programma dei talks entrerà poi nel vivo durante i giorni di FLOReal alla Palazzina di Caccia di Stupinigi.

Venerdì 6 ottobre, a partire dalle 17 presso la Sala dei Camini, esperti del settore, agronomi e architetti si interrogheranno su “Il Verde urbano tra decarbonizzazione della città e cambiamento climatico”, un argomento di stringente attualità per comprendere come rendere più verdi le nostre città sfruttando bene le risorse attese dal PNRR e valutando le strategie migliori per ottenere risultati duraturi nel tempo.

Sabato 7 ottobre, a partire dalle 17 presso la Sala dei Camini, il dibattito verterà su “La Natura in Casa, tra piante, materiali, luce e forme”. Un’occasione per raccontare le nuove frontiere della progettazione biofilica che sta prendendo sempre più piede nel mondo dell’architettura e che promette un maggior benessere domestico.

Domenica 8 ottobre, poi, i vivaisti di FLOReal parleranno de “Le piante da interno” e offriranno consigli utili su come gestire le proprie piante di casa alle porte dell’inverno.

I talks hanno ricevuto i crediti formativi da parte dell’Ordine dei Giornalisti e dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori. Tutti gli iscritti alle piattaforme professionali degli Ordini che parteciperanno ai corsi potranno entrare gratuitamente alla Mostra Mercato.

Le piante intelligenti e la moda sostenibile

FLOReal 2023 sarà arricchito anche da due spazi espositivi che racconteranno il mondo della Natura da punti di vista diversi.

L’arte nella sua piena essenza sarà rappresentata da “Germogli” presso la Citroniera di Levante. Una mostra mercato collettiva di grafica e illustrazione per celebrare l'eterna bellezza e la varietà dei fiori in un lussureggiante spazio di condivisione creativa e artistica.

All’interno di Germogli sarà presentata per la prima volta FLORAMOVIA, in collaborazione con Stasis Lab: un’installazione interattiva immersiva che esplora il rapporto in continua evoluzione tra l’uomo, la tecnologia e la natura. L'installazione si presenta come un giardino verticale artistico composto da una varietà di piante che diventano “intelligenti” grazie al supporto della tecnologia. Ogni pianta sarà infatti dotata di un sistema informatico-robotico avanzato, capace di apprendere e adattarsi all'ambiente circostante e alle interazioni umane. Le piante in FLORAMOVIA reagiranno attivamente al suono della musica e alla presenza delle persone, utilizzando tecnologia di rilevamento sensoriale per percepire i visitatori. Quando una persona si avvicina, le piante risponderanno in modi unici ed espressivi, attraverso i movimenti delle foglie e suoni musicali.

Una sperimentazione innovativa, ideata dagli artisti Giorgio Sandrone e Stefano Fagnani, per favorire la connessione tra persone e piante e far capire come la tecnologia possa essere usata in modo sensibile e armonioso per enfatizzare la bellezza e la fragilità della natura, anziché contrastarla

Un’altra area della Palazzina di Caccia di Stupinigi sarà invece dedicata a VerdeTrama, mostra mercato di moda e tessuti sostenibili. Un inno all’eleganza della Natura e allo Slow Fashion, un punto d'incontro tra il grande pubblico e le realtà artigianali emergenti che hanno la possibilità di mettere in mostra le proprie creazioni: dalle calzature naturali e vegane all’intimo in tessuto di bambù, fino ai prodotti di sartoria minimale realizzati da donne che provengono da situazioni socialmente problematiche.

Flor Edu

Grande attenzione sarà, come sempre, riservata ai più piccoli con FLOR EDU, lo spin-off di Flor ideato nel 2019 con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza di rispettare la natura e di costruire, grazie ad essa, un mondo più pulito e sostenibile per tutti.

Un insieme di laboratori “diffusi” lungo i giardini della Palazzina di Caccia per contribuire a creare una coscienza del verde alle donne e agli uomini di domani.

Ci saranno laboratori per lavorare e giocare con l’argilla, per creare decorazioni, vasi a forma di animaletti e addirittura mangiatoie per gli uccelli attraverso la tecnica della lastra, altri dedicati alle erbe aromatiche e i loro profumi e altri ancora che insegneranno a trapiantare le piccole talee.

Ci saranno laboratori creativi per pitturare con le tinte vegetali e altri per impastare e cuocere saporiti biscotti. Si andrà alla scoperta della Palazzina di Caccia di Stupinigi con visite guidate per scoprire le specificità botaniche nascoste tra i suoi arredi e i suoi saloni a cui farà seguito un interessante laboratorio botanico.

Non mancheranno momenti per imparare a impastare delle pacifiche “bombe” di semi con cui rendere più verdi le nostre città e attirare gli insetti impollinatori, mentre gli adulti avranno la possibilità di realizzare un vero e proprio terrarium da portare a casa per le proprie piante.

Benessere e Food

Immersi nel paesaggio bucolico della Palazzina di Caccia di Stupinigi circondati da piante e fiori, i visitatori potranno anche prendersi cura di sé grazie a un programma di attività per il benessere individuale, nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 ottobre: dal “Bagno di foresta” o "Shinrin-Yoku”, rituale giapponese di immersione in natura per liberarsi dall’ansia e dallo stress, al tantra yoga. Dal “green mindfulness” per connettersi in meditazione con la Natura allo Yoga Nidra con il bagno di suono fino allo Yoga Pilates.

In occasione di FLOReal verrà presentata la nuova collaborazione tra Orticola del Piemonte e Orsolina 28 (https://www.orsolina28.it/it/) scuola di danza di Moncalvo (AT) che si occupa di benessere a 360 gradi: dal movimento all'orticoltura, dall'alimentazione al giardinaggio.

Ampia anche l’offerta food, in un’area dedicata presso il Cortile dell’Elefante, con proposte variegate per incontrare il gusto di tutti: dai burger vegani con Van Ver Burger a quelli di carne con Rock Burger, dallo street food partenopeo di Bell’e buon ai piatti di pasta di qualità con il progetto Trafficanti di Pasta, i risotti con Ris8 Guru, la polenta dei Fratelli Aldo Turco. E, ancora, le pizze e le focacce di Panacea, le birre Nastro Azzurro e il caffè di Caffetè.

Laboratori per ragazzi e famiglie

In occasione di FLOReal, sabato 7 e domenica 8 ottobre alle 15.45 sono in programma i laboratori per famiglie “Che pianta sei? Dai cactus alle passiflore, dalle pareti della palazzina alle piantine in vaso”, alla scoperta delle specie botaniche raffigurate sulle pareti.

L’attività prevede una breve visita della Palazzina di Stupinigi - dalla Sala da Gioco con le raffigurazioni della flora e della fauna esotica, dalle piante delle zone arido-desertiche a quelle della zona tropicale, per poi arrivare, proseguendo nel percorso di visita, alle piante autoctone dipinte – e un laboratorio presso l’area FLOR Edu sui temi già introdotti durante la visita.

Domenica 8 ottobre la Palazzina di Caccia di Stupinigi aderisce a F@Mu 2023, la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, sul tema “Apriti Museo”.

Informazioni utili

FLOReal si svolgerà dal 6 all’8 ottobre presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi: venerdì 6 dalle ore 10 alle 19 / sabato 7 e domenica 8 dalle 9 alle 19

L’ingresso è di 7 euro. L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 14 anni

https://floreal.orticolapiemonte.it/