A Torino strisce blu e biglietti bus più cari, Lo Russo: "Non sono contento di aumentare le tariffe"

“Non c'è sindaco a cui fa piacere aumentare le tariffe”. A dirlo è il sindaco Stefano Lo Russo, intervenendo questa dai microfoni di radio Jukebox, sugli aumenti degli biglietti bus e strisce blu scattati il 1° ottobre. Da tre giorni infatti viaggiare in metropolitana o tram è diventato più caro: il ticket singolo valido per 100 minuti è passato da 1.70 a 1.90 euro per il digitale, mentre il costo è di 2 euro per quello cartaceo. Il Multicity, il carnet da sei biglietti da 100 minuti, da 10 a 11.80 euro; ….

Aumenti strisce blu

E i rincari hanno colpito anche la sosta a pagamento. La tariffa oraria smart è passata da 1 euro a 1.20 euro; la ridotta, da 1.30 euro a 1.50 euro; l'ordinaria, da 1.50 euro e 1.70 euro e la centrale, da 2,50 euro a 2,80 euro. Restano invece immutate, sia per strisce blu che tpl, le tariffe per gli abbonamenti.

"2022 e 2023 terribili per inflazione"

“Il 2022 ed il 2023 – ha chiarito il sindaco, per spiegare gli aumenti - sono stati anni terribili per il tasso di inflazione”. “Abbiamo esigenza – ha aggiunto - di finanziare il tpl, che non dimentichiamolo viene coperto dai biglietti solo per il 45-48%. Il resto sono fondi pubblici a fondo perduto e, nel momento in cui questi vengono a mancare perché il governo li riduce o ritarda la liquidazione, noi siamo in difficoltà”

Mancano 24 mln dal Governo

Su quest’ultimo fronte l’assessore alla mobilità Chiara Foglietta, negli scorsi giorni, aveva spiegato che “Gtt è in attesa di 24 milioni di euro dal Governo per mancati ristori nel 2020 e 2021 e sta cercando di predisporre un piano di rientro sugli arretrati dovuti dall'Agenzia per la Mobilità piemontese”.

Nuove pedonalizzazioni

Sui rincari alle strisce blu e bus, Lo Russo ha chiarito come “la decisione è complicata”. “Abbiamo cercato – ha aggiunto - di fare una manovra tariffaria che tenesse conto delle strategie, quindi abbiamo tenuto inalterati tutti gli abbonamenti nonostante un tasso di inflazione che nel 2022 ha raggiunto il 10%”.

“Non è stato affatto facile però siamo convinti che attraverso questa manovra il tpl potrà migliorare. E non dimentichiamo i grandi investimenti che stiamo facendo anche sul centro di riqualificazione. Una delle linee strategiche della nostra amministrazione è di riprendere progressivamente le grandi pedonalizzazioni, a partire da via Roma, per rendere il nostro centro come lo racconta chi viene a visitarlo” ha concluso.