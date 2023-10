Ancora truffe per il Reddito di cittadinanza, scoperti 46 "furbetti": hanno intascato oltre 400mila euro

Due in particolare i centri di assistenza fiscale (i cosiddetti Caf) che venivano utilizzati per mettere in atto questi raggiri. Entrambi a Torino. Uffici che permettevano di ottenere permessi di soggiorno (o loro rinnovi) e altre prestazioni per ricevere somme per indennità di maternità, bonus baby sitter, bonus fiscali, bonus e sostegni al reddito in relazione al “Covid”, naspi, e rimborsi Irpef.