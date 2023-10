Valli di Lanzo, viabilità da incubo. Gabusi: “Dipende dalla Città Metropolitana”

Velocizzare i lavori per porre fine, una volta per tutte, alle code e agli ingorghi in val di Lanzo. Una necessità più che una possibilità quella annunciata dall’assessore alla Viabilità Marco Gabusi in merito alla situazione della viabilità in Val di Lanzo, in particolare nella zona di Germagnano.

Un’area che da luglio ha a che fare con lunghe code e una viabilità da incubo. “La chiusura della direttissima della Mandria comporta traffico in tilt, soprattutto a Germagnano. Ci sono disagi evidenti, in particolare nei weekend” è la riflessione lanciata da Sarah Disabato, capogruppo del M5s. Come se non bastasse, da alcuni mesi è stata completata una rotatoria andata a sostituire un semaforo tra le provinciali 1 e 2. Il risultato? Traffico da incubo.

“La galleria è chiusa per motivi di sicurezza, a seguito del distacco di frammenti dalla calotta rivestimento, con traffico deviato sulla provinciale 2” ha ammesso Gabusi. “L’ente proprietario e competente per quanto riguarda i lavori e la manutenzione stradale è la Città Metropolitana, che sta facendo il possibile per velocizzare i lavori” ha proseguito l’assessore.

La Regione si è detta disponibile a seguire sviluppi i lavori sulla Torino-Ceres, al fine di fornire un’alternativa a chi si sposta nelle valli di Lanzo. “Con Rfi stiamo mettendo in campo delleiniziative affinché la linea torni operativa: nel gennaio 2024 ci sarà l’apertura della tratta Torino-Ceres-Germagnano”.