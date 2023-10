Dal 1° dicembre la linea 8 andrà da San Mauro a Porta Susa e torna il 18: percorsi e novità

Dal 1° dicembre scatta la “rivoluzione” dei collegamenti tra le aree nord e sud di Torino. La linea 8 collegherà via Mezzaluna a San Mauro con Porta Susa, mentre torna il 18 che farà ora capolinea in piazza Sofia per arrivare poi in piazzale Caio Mario. La proposta di riorganizzazione del trasporto pubblico è stata illustrata questo pomeriggio in Circoscrizione 6 dall’assessore alla Mobilità Chiara Foglietta.

Negli scorsi mesi l’assessorato ha raccolto le istanze dei territori, che dovevano conciliarsi con la necessità di costruire un’infrastruttura di ricarica per i bus elettrici in piazza Sofia, visto che la nuova flotta conta 245 mezzi green.

Il percorso dell’8

Dal 1° dicembre la linea 8 sarà prolungata fino a via Mezzaluna a San Mauro, passando per Barriera di Milano per arrivare fino al centro di Torino a Porta Susa, creando una forte connessione con treni e metropolitana. “Il percorso – spiega Foglietta in un post - garantirà il collegamento con gli istituti scolastici Beccari, Bodoni-Paravia e Einstein e passerà davanti a luoghi di interesse, quali la Questura di Torino, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e la Nuvola Lavazza”.

Un tracciato che consentirà a San Mauro, così come ai quartieri di Barca e Bertolla, di essere collegati meglio con il cuore del capoluogo piemontese.

Il percorso del 18

Sempre dal 1° dicembre tornerà la linea 18, che farà capolinea in piazza Sofia e arriverà in piazzale Caio Mario. Questo permetterà di mantenere il collegamento diretto tra Mirafiori e Barriera di Milano, passando per la zona della Città della Salute. Verrà gestita con autobus elettrici e transiterà dalla stazione Lingotto.

“Sarà un'importante linea – osserva Foglietta - per il quartiere di Barriera di Milano, con una elevata capienza e passaggi frequenti, copertura dell'orario serale e dei giorni festivi, che collegherà in modo diretto i residenti con il San Giovanni Bosco e Molinette”.

La nuova linea 20

A questi due tracciati, si aggiungerà poi la nuova linea 20, ottenuta dalla fusione tra la 20 attuale e la SM1: passerà da Pescarito dal lunedì al sabato. Un’assoluta novità pensata per la zona industriale e per i lavoratori e le lavoratrici.

Le linee notturne sperimentali per Villaretto

Altro nodo riguardava le esigenze dei residenti del Villaretto, in particolare sul collegamento con Falchera. Da lunedì verrà attivata la nuova linea 26 che un servizio serale sulla tratta Villaretto - Stura (dalle 21.25 a mezzanotte) per una sperimentazione di un anno. La nuova linea 23, sempre per un anno, collegherà Villaretto e Falchera al comune di Mappano dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20 a partire dal 1° dicembre.

I commenti

Soddisfatta la sindaca di San Mauro Giulia Guazzora, che commenta: “Oggi San Mauro è più vicina al cuore di Torino e i comuni dell’area metropolitana sono più vicini a San Mauro”. “Siamo veramente soddisfatti dalle proposte – aggiunge il Presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto- e queste sono per noi una vittoria, perché le richieste sono partite da noi: l’assessore Foglietta ha ascoltato il territorio”.