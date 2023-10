”Ice, Ice Baby”: tre opere di Street Art inaugurano la nuova stagione del ghiaccio al Palavela [FOTO E VIDEO]

Il Palavela, tempio del pattinaggio su ghiaccio in Italia e struttura simbolo della Torino Olimpica, si propone sotto una nuova veste, quella dell’arte urbana contemporanea.

Dal pattinaggio alla street art

Per farlo sono stati chiamati tre street artist torinesi, Corn79, Nice and the Fox e Mr Fijodor, che armati di pennelli e vernici hanno dato nuovo respiro ai pannelli di ingresso del palazzo del ghiaccio.

In occasione dell’apertura al pubblico della stagione 2023/24 della pista di ghiaccio, si sono esibiti in una performance di live painting per inaugurare le opere.

Il progetto “Urban Art Sotto La Vela: Ice Ice Baby. Sport and Wellness in Urban Life” prevede un restyling delle aree esterne del Palavela per trasformare alcune superfici in uno spazio di comunicazione artistica dei temi della sostenibilità ambientale, del wellness e della cultura sportiva, in vista della prossima XXXII edizione dei FISU World University Games Winter, conosciute ai più come le Universiadi Invernali di Torino2025.

Sciretti: "Scelta una location iconica"

“Uno degli ambienti più iconiche del ghiaccio e una delle location più significative delle Universiadi. Iniziativa verso la trasformazione di uno spazio simbolico in un luogo completamente integrato con la città. Nei prossimi mesi Pala Vela sarà luogo delle prossime iniziative di avvicinamento alle Universiadi” aggiunge Alessandro Sciretti, presidente Edisu Piemonte.

Gli artisti sono stati selezionati per il progetto pilota dal curatore Roberto Mastroianni per il loro stile in grado di interagire integrando figurazione e segno grafico, daranno vita a una narrazione iconica che metterà in scena un dialogo tra natura, spazi urbani, sport e iconografia contemporanea.

Al via la stagione invernale 2023-24

Un evento che inaugura la nuova stagione: dopo i 30 mila pattinatori scesi in pista durante la stagione 2022/23, e i più di 5 mila che hanno potuto praticare questo meraviglioso sport anche in estate grazie al progetto CasaTo2025, sono la testimonianza dell’amore dei torinesi – e non solo – per il pattinaggio

Dal 6 ottobre fino alla primavera 2024 la pista riaprirà al pubblico con un calendario di feste e show a sorpresa, sia per le famiglie con bambini, sia per un pubblico più adulto, di giovani e meno giovani che amano pattinare ma anche godersi la musica, l’arte e gli eventi più spettacolari sul ghiaccio, tra cui lo scenografico show Monet on Ice, il 12 gennaio 2024.

Feste, spettacoli e show a sorpresa

“Un format che è un connubio tra la dimensione eventi e lo storytelling - spiega Lara Martinetto di Dimensione Eventi - il tutto per emozionare il pubblico e abilità del mapping. La chiave di lettura dello spettacolo sarà con i protagonisti sport, tra cui Clement Pinel, con la musica di Edwin Marton, il violisita dei pattinatori, è il mapping, con proiezione di Monet. Quindi vedremo dallo stagno di ninfee al campo di papaveri e tante altre opere”.