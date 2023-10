Jannik c'è! Con la vittoria all'esordio a Shanghai, l'italiano blinda il suo posto alle Atp Finals di Torino (e compare sulla Mole)

C'erano tutte le condizioni, ma mancava la matematica. Ora, con la vittoria all'esordio nel torneo Masters di Shanghai, c'è anche il conforto dei numeri: Jannik Sinner sarà alle Atp Finals del mese prossimo, a Torino.



A consegnarli formalmente il biglietto per la città della Mole è stato lo statunitense Marcos Giron, sconfitto per 7-6 6-2 Giron. E se adess i sedicesimi di finale propongono l'argentino Sebastian Baez, numero 29 delle classifiche Atp, il pensiero per l'italiano più in forma del momento va già a Torino, dove tra un mese si farà sul serio.



"Prima di scendere in campo sapevo che avrei potuto guadagnare la certezza matematica - ha detto Sinner dopo la gara -. Partecipare alle Finals di Torino è stato il mio principale obiettivo della stagione. Si gioca in casa: sono felice".



Per omaggiare il suo risultato la Città di Torino questa sera dalle 20 alle 21 proietterà l’immagine del tennista sulla Mole Antonelliana, tra effetti di luce e colori, come già avvenuto in precedenza con i primi giocatori qualificati alla Race ATP: Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Daniil Medvedev.

“Ci congratuliamo con Jannik Sinner per questo importante risultato e lo aspettiamo a Torino - commenta il sindaco di Torinoi, Stefano Lo Russo - dove crescono l’attesa e l’entusiasmo per questa nuova edizione delle ATP FINALS. Sarà un momento di grande sport e anche di festa per tutta la città”.