La Filarmonica San Marco in concerto a Torino a sostegno di Ugi

Dopo il concerto di domenica 25 giugno a Rivoli, la Filarmonica San Marco – Wind Orchestra di Buttigliera Alta è pronta per chiudere i festeggiamenti dei 40 anni di attività con un concerto organizzato in collaborazione con UGI – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ODV che si terrà lunedì 16 ottobre alle ore 21 nel prestigioso Teatro Casa Ragazzi in Corso Galileo Ferraris 266 a Torino .

Il presidente Fabrizio Piazza spiega: “Con questo concerto, abbiamo voluto essere in prima linea nel sostegno di UGI, un’associazione che ha un ruolo fondamentale nell’ambito dell’aiuto alle famiglie che hanno bambini che stanno affrontando gravi problemi di salute; il pubblico che sarà con noi in teatro potrà ascoltare buona musica ed essere protagonista nella solidarietà! Anche la Città di Torino, che ringraziamo, ha contribuito in modo significativo all’organizzazione dell’evento dando il suo patrocinio e offrendo la disponibilità del teatro”. Come tradizione per la Filarmonica San Marco, il programma del concerto sarà vario e brillante e spazierà da brani classici ad originali per orchestra a fiati fino a colonne sonore di film che hanno fatto la storia della cinematografia mondiale. Il concerto sarà diretto dal M° Gianluca Calonghi e della Vice M° Fabienne Liuzzo. La Filarmonica San Marco, nata nel 1983 a Buttigliera Alta nel corso degli anni ha ampliato l’organico grazie ai numerosi diplomati e studenti dei conservatori e ad oggi è composta da circa quaranta musicisti.

L’orchestra si è esibita in vari teatri e prestigiose sale da concerto ed ha partecipato a diversi concorsi nazionali ed internazionali tra i quali “La Bacchetta d’Oro” di Fiuggi ed il "Flicorno d'Oro" di Riva del Garda; ha al suo attivo due CD pubblicati, “Crescendo” ed “Incanto”, che racchiudono i più significativi brani del suo repertorio. L’UGI - Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ODV è nata nel 1980 a Torino presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita per volere di un gruppo di genitori di bambini affetti da tumore che desideravano offrire ad altri genitori un sostegno nel percorso di cura e ai bambini attività di gioco e didattiche. La Missione dell’UGI è promuovere e sostenere ogni possibile iniziativa volta a migliorare l’assistenza medica e sociale dei bambini e degli adolescenti affetti da tumore, sostenere le loro famiglie e stimolare e potenziare la ricerca scientifica e la cura in tale campo.

Sostenitrice dell’UGI e promotrice di questo concerto la Reikon di Torino, società che produce e commercializza prodotti di alta qualità per la personalizzazione di moto da cross e da enduro, che si è impegnata in prima persona per la realizzazione di questo evento. L’ingresso al concerto è ad offerta (viene richiesta un’offerta minima di 10€) e l’intero ricavato sarà devoluto al sostegno delle attività di UGI.

La prenotazione dei posti può essere effettuata sul sito https://allevents.in/turin/concerto-filarmonica-san-marco/80001245839243 oppure inviando una mail a info@filarmonicasanmarco.it