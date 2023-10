Da piazza Castello a piazza San Carlo, "rattoppi" di asfalto al posto dei sampietrini

Un rattoppo di asfalto al posto dei sampietrini. Da piazza Castello a via delle Rosine, fino piazza San Carlo all’angolo con via Maria Vittoria sono stati fatti quelli che in piemontese vengono comunemente definiti “tacon”. A portare il tema in Sala Rossa la consigliera di Torino Bellissima Silvia Damilano.

"Colate di asfalto temporanee"

“Le "colate di asfalto" – ha replicato l’assessore alla Cura della Città Francesco Tresso - sono interventi di messa in sicurezza mirati ad eliminare il pericolo imminente, dal momento che non sempre sono disponibili squadre di "posatori" con materiale idoneo”. Dopo questo lavoro “temporaneo”, verranno ripristinati in maniera permanente i cubetti “di porfido smossi o mancanti”.

Ad inizio 2024 cantiere su piazza Solferino

Su quest’ultimo fronte, tra gennaio e febbraio 2024 prenderà il via il cantiere sul lato ovest di piazza Solferino per la sistemazione dei sampietrini. “Più in generale, - ha spiegato Tresso - è stato recentemente approvato lo stanziamento di 2,5 Milioni di Euro sul bilancio 2023-24, che inerisce interventi di manutenzione ordinaria "mirati" a situazioni specifiche di degrado del suolo”.

Lavori sulle strade nel centro di Torino

“Nell'ambito di tali interventi – ha aggiunto l’esponente della giunta - è previsto di riqualificare una serie di tratti stradali e di piazze del centro di Torino caratterizzati dal pavimentazioni in pietra e in porfido”. I lavori partiranno non appena aggiudicata la gara, entro comunque la fine del 2023.

Damilano (Torino Bellissima): "Valore storico e funzione drenante"

“Speriamo davvero – ha replicato Damilano - che le colate di asfalto al posto dei sampietrini siano una soluzione temporanea per tappare e mettere in sicurezza le buche, anche se tante non sono affatto recenti”. “Questa pavimentazione non ha solo un valore storico e culturale, ma assolve anche una importante funzione drenante per le piogge” ha concluso l’esponente di Torino Bellissima.