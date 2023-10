Dopo parco Peccei tocca ai giardini di via Montanaro: la Polizia allontana i senzatetto e ripulisce l'area

Particolarmente soddisfatto dell'operazione è il vicepresidente vicario del Consiglio Comunale Domenico Garcea, del gruppo consiliare di Forza Italia, in quanto si era speso più volte in prima persona per la riqualificazione della zona. "Finalmente questo pezzo di territorio è stato ridato ai residenti della Circoscrizione 6 - ha dichiarato Garcea in un video pubblicato online a poche ore dalle operazioni - Il degrado non c'è più, la Città ha risposto ma soprattutto ha risposto quell'opposizione costruttiva che c'è in Consiglio Comunale. Adesso controlliamo affinché tutto questo non si ripeta per l'ennesima volta".