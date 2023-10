Mole illuminata per solidarietà ad Israele. Lo Russo: "Vicini alle vittime". Sganga (M5S) lascia l'aula

“Ci si può schierare solo in un modo: esprimo il mio cordoglio e sconcerto riguardo a quello che sta accadendo, così come un profondo senso di vicinanza alle vittime di Hamas”. Così il sindaco Stefano Lo Russo è intervenuto in Sala Rossa sull’attacco delle scorse ore contro Israele. I morti, compresi quelli del terribile massacro del rave party israeliano, sono oltre 700: più di 2.500 i feriti. Il Consiglio Comunale di Torino ha osservato un minuto di silenzio in ricordo di chi ha perso la vita.

"Azione di criminalità terroristica"

“E’ opportuno – ha osservato Lo Russo - essere tutti uniti e compatti su quello che sta succedendo ed esprimersi in maniera netta, rispetto ad un’azione che ha nei suoi connotati il carattere di criminalità terroristica”.

Mole e ponti illuminati con la bandiera di Israele

Il primo cittadino ieri ha sentito telefonicamente il presidente della Comunità Ebraica di Torino Dario Disegni, il rabbino di Torino Ariel Finzi ora a Gerusalemme ed il sindaco di Tel Aviv Ron Huldai. Questa sera a Torino si illumineranno di bianco e azzurro, i colori della bandiera di Israele, la Mole Antonelliana e i ponti delle città per manifestare solidarietà e vicinanza.

Sganga lascia l'aula

Ad abbandonare la Sala Rossa in segno di protesta la consigliera del M5S Valentina Sganga. "Non concordavo sul fatto che dopo non ci fosse dibattito ". "Sono in disaccordo poi - ha aggiunto la pentastellata - sulla scelta di proiettare sulla Mole la bandiera israeliana: la trovo una scelta miope e divisiva".

"Proiettare entrambe le bandiere per lanciare un messaggio di pace"

"Sarebbe stato più lungimirante - prosegue Sganga - proiettare entrambe le bandiere per lanciare una prospettiva di pace e di dialogo, non concordo con questa scelta di campo". "L'attacco di Hamas -ha aggiunto - è una barbarie e va condannato in modo netto, così come va condannato in modo netto anche la segregazione del popolo palestinese".

E sul punto è intervenuto anche il Comitato Diritti Umani e Civili. “Condanniamo fermamente gli attacchi sferrati da Hamas che riportano le lancette dell’orologio indietro di 50 anni e ogni altra forma di violenza conseguente. Per questo auspichiamo che il Governo italiano, l’Unione Europea e la comunità internazionale si attivino per fermare immediatamente la spirale di violenza e far riprendere quanto prima la strada del dialogo e delle trattative di pace”, spiegano i componenti dell’ufficio di presidenza del Comitato, il presidente Stefano Allasia e i vice Sara Zambaia e Giampiero Leo