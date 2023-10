Niente ruota panoramica a Torino per Natale 2023, Carretta: "Valutiamo per i prossimi anni"

I torinesi che speravano di vedere girare una ruota panoramica in piazza Vittorio oppure al Valentino o ai Giardini Reali, almeno per questo Natale, rimarranno delusi. A chiarirlo l’assessore ai Grandi Eventi Mimmo Carretta, replicando a due interpellanze presentate da Pierlucio Firrao (vicecapogruppo Torino Bellissima) e Pino Iannò (capogruppo di Torino Libero Pensiero).

"Ruota panoramica ad ornare evento"

“Questa amministrazione – ha spiegato l’esponente della giunta – considera la ruota un elemento attrattivo importante, un valore aggiunto che deve inserirsi in un contesto urbano particolare”.

“Quest’ anno – ha aggiunto Carretta – non ci sono le condizioni: per i prossimi anni siamo disponibili a prendere in considerazione la ruota panoramica, che dovrà ornare un evento ed accompagnare una storia”.

Decisione con Sovrintendenza

E sulla possibile collocazione dell’attrazione turistica, l’assessore ha precisato che qualsiasi decisione verrà presa con la Sovrintendenza. “Non vogliamo lasciare – ha aggiunto - nulla al caso, ma stiamo valutando tutte le location: a fronte di più richieste, nell’eventualità dei prossimi anni ci siamo fatti trovare pronti”.

Iannò ha subito ironizzato: "E’ il caso di affermare ‘No ruota no party’, anche quest’anno Torino non avrà un’attrattiva ruota panoramica. Un richiamo turistico abbinato ad un mercatino di Natale o in occasione del Salone del libro, riuscirebbe, come tante città europee a rendere la città più affascinante. Non si trova una collocazione idonea e in attesa che l’Amministrazione predisponga un bando e trovi un’area idonea, anche quest’anno la ruota non partirà!”.

E così, mentre i torinesi rimangono a bocca asciutta, negli scorsi giorni Beinasco ha inaugurato una ruota panoramica nel parcheggio del centro commerciale Le Fornaci.