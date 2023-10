Con il progetto "Moncalieri 1860" alla scoperta di ville e cascine storiche grazie a Google Maps

Con il progetto "Moncalieri 1860", l'assessore alla Cultura Laura Pompeo intende valorizzare le bellezze storiche, grazie ad una mappa multimediale che sfrutta la tecnologia di Google Maps per mettere in evidenza le centinaia di ville e cascine storiche del territorio di Moncalieri, dalla collina alle borgate di pianura.

Alla scoperta di edifici noti e meno noti

Per arrivare alla pagina del comune è sufficiente googolare Moncalieri 1860. Una volta dentro, cliccando sul link della pagina o sul logo, oppure inquadrando il Qr code, è possibile accedere alla mappa, visualizzando così i puntatori di geolocalizzazione che indicano i luoghi di interesse. A quel punto, l’utente avrà la possibilità di sorvolare virtualmente gli edifici storici moncalieresi, scoprendo, soprattutto grazie alla visualizzazione 3d, le fattezze architettoniche di edifici tanto interessanti dal punto di vista storico-artistico, quanto poco riconoscibili durante un itinerario fisico.

Allo stesso modo è possibile scoprire i (per fortuna pochi) edifici in stato di abbandono, alcuni impossibili da osservare dal vivo in quanto visibili esclusivamente da satellite. I puntatori, differenziati per colore, segnalano in modo diversificato le ville, le cascine, le cappelle e le borgate storiche.

Informazioni storiche su ogni palazzo

Cliccando su tali puntatori, compare una finestra che fornisce in alcuni casi ulteriori informazioni storiche sull’edificio selezionato. Quest’ultima funzione è considerabile come la componente “work in progress” del progetto, poichè future collaborazioni con esperti e appassionati potranno fornire un prezioso contributo in tal senso, con l’obbiettivo di presentare quante più informazioni storiche possibili su ogni singolo edificio presente.

I fogli mappa del Catasto Rabbini del 1860

Il concept del progetto Moncalieri 1860 è basato sul confronto tra la visione satellitare di Google Earth e i fogli di mappa del Catasto Rabbini, realizzato proprio nel 1860. Il lungo lavoro di comparazione tra le mappe antiche e attuali del territorio moncalierese, ha permesso di identificare con precisione quali edifici storici sono ancora oggi esistenti, mettendo in risalto il loro stato di conservazione e le modifiche architettoniche e urbanistiche susseguitesi nei secoli successivi. Inoltre è stato possibile conferire agli edifici il nome dei proprietari indicati all’epoca dal geometra Antonio Rabbini, posto da Cavour alla direzione generale del catasto di cui porta il nome.

Il progetto è stato ideato e realizzato da Stefano Zicari, docente di Comunicazione Multimediale presso l’IIS Bodoni Paravia di Torino, diplomato in Grafica Pubblicitaria e laureato in Comunicazione del Patrimonio Artistico presso l’Accademia Albertina, con relatore Guido Curto e progetto di laurea improntato sulla rifunzionalizzazione della cascina Armano di Grugliasco.

Si è ottenuto così l'obiettivo della valorizzazione del patrimonio storico artistico della Città di Moncalieri, grazie anche al contributo di Albina Malerba, Direttrice del Centro Studi Piemontesi, per la considerazione positiva dimostrata durante i primi colloqui di presentazione del progetto e per l’interesse ad eventuali collaborazioni future. Infine, un pensiero va a Elisa Gribaudi Rossi, scomparsa nel gennaio scorso, proprio nei giorni di ideazione personale del progetto. I suoi celebri testi di documentazione delle Ville, Vigne e Cascine del territorio sono stati di ispirazione, ma soprattutto un supporto fondamentale per la realizzazione di un prodotto storicamente accurato e autorevole.

La soddisfazione di Laura Pompeo

“Un nuovo prezioso strumento di conoscenza del nostro patrimonio storico-architettonico, perfettamente coerente con la nostra strategia di lungo periodo Moncalieri Città nel Verde – dichiara soddisfatta l’assessore Pompeo – Un lavoro portato avanti dal professor Zicari con precisione e passione, grazie al quale rimane disponibile e fruibile da tutti (specialisti, semplici appassionati, turisti) una banca dati completa e versatile”.