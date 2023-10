Prosegue la 'rivoluzione dei mercati' a Nichelino: iniziati i lavori nell'area di piazza San Quirico

L'aveva definita la rivoluzione dei mercati, l'assessore al Commercio Fiodor Verzola. E a Nichelino la rivoluzione prosegue.

Al via gli interventi in piazza San Quirico

Dopo i lavori di ampliamento e rifacimento dei bagni pubblici nell'area mercatale di piazza Dalla Chiesa, gli interventi in piazza Aldo Moro, prima della fine dell'anno, come da cronoprogramma, hanno preso il via gli interventi di ristrutturazione in piazza San Quirico.

Nella mattina di oggi, lunedì 9 ottobre, il sindaco Giampiero Tolardo si è recato con l'assessore Verzola a visionare lo stato dell'arte nell'area mercatale. "Il progetto di piazza San Quirico prevede importanti migliorie, tra cui la ristrutturazione del bagno pubblico già esistente e l'aggiunta di nuove colonnine per l'alimentazione elettrica. Inoltre, la Piazza sarà aperta come parcheggio libero durante i giorni infrasettimanali", ha spiegato il primo cittadino.

"E' un modo per ridare dignità a uno spazio pubblico che da tempo necessitava di importanti interventi strutturali, un modo per restituire agli ambulanti un luogo di lavoro all’insegna della completa sicurezza e dell’incolumità delle persone che ci operano", ha aggiunto l'assessore Verzola. "Fognature, manto stradale, bagni pubblici, superamento dei pozzetti elettrici attraverso l’inserimento di moderne colonnine elettriche per il collegamento dei banchi del mercato e nuovo tracciamento dei posteggi".

"Migliorare la qualità di vita dei cittadini"

L'obiettivo, come ha spiegato il sindaco Tolardo, è quello di un intervento "volto a migliorare la vivibilità della zona mediante la creazione di spazi funzionali che elevano la qualità della vita dei cittadini". Tra qualche mese se ne vedranno i primi effetti.