La prima fattoria di Alpaca di Torino ha bisogno di fondi: parte il crowdfunding per sostenere la crescita della struttura

La fattoria degli alpaca di Torino cerca fondi per migliorare la propria struttura. Grow Up Impresa Sociale Agricola, l'organizzazione non profit che si dedica all’agricoltura innovativa e rispettosa dell’ambiente, ha deciso di aprire un crowdfunding per trovare i diecimila euro utili a far crescere ulteriormente il progetto nato nella storica Cascina Cassotti Balbo a Mirafiori, dove ha aperto il primo allevamento di alpaca a Torino: una fattoria didattica chiamata “Alpaca del Monviso”. Obiettivo? Acquistare gli strumenti per assicurare il massimo della cura e del benessere agli animali, come nuove mangiatoie e capanne, e la manutenzione dell’Alpaca Truck che è già stato acquistato.

Alla fattoria si possono svolgere diverse attività tra cui l’esperienza della “Passeggiata con gli Alpaca”, durante la quale i visitatori possono interagire direttamente con gli alpaca, imparando a conoscerli meglio e creando con loro un legame di fiducia.

L’iniziativa di raccolta fondi è stata lanciata su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, collegata al bando ideeRete del Gruppo Assimoco, prima Compagnia assicurativa italiana ad acquisire la qualifica di Società Benefit.

Per maggiori informazioni:

https://www.produzionidalbasso.com/project/dalle-ande-a-torino-gli-alpaca-in-citta-anche-grazie-al-tuo-aiuto/