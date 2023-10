Brachetti, buona la "prima": 10 minuti di applausi per "Cabaret" al Teatro Alfieri

Un'ovazione di 10 minuti, dopo diversi applausi a scena aperta durante la serata, ha chiuso ieri sera lo spettacolo "Cabaret", debutto di stagione al Teatro Alfieri. Protagonisti assoluti Arturo Brachetti, nel ruolo di maestro delle cerimonie e mattatore della serata, e Diana Del Bufalo, pronta a confermarsi (dopo "Sette spose per sette fratelli") nuova reginetta italiana del musical.

Una serata importante per Torino, con un teatro Alfieri rinnovato e tirato a lucido dalla nuova proprietà, e una produzione importante, nazionale, per la prima volta realizzata totalmente nella città della Mole e che qui ha fatto il suo esordio prima di una tournèe che toccherà 100 date in giro per tutti i maggiori teatri italiani. Ma niente paura: chi non vuole perdersi lo spettacolo lo può vedere all'Alfieri ancora fino a domenica 15 ottobre.

"Cabaret" è il noto musical, reso famoso dal film di Bob Fosse con Liza Minnelli e ambientato in una Berlino pre-nazista, tra il 1929 e il 1933. Una città dove tutto era permesso e gli eccessi, la droga, il sesso, la lussuria trovavano sfogo soprattutto al Kit-Kat-Club, dove a tirare le fila era il burattinaio interpretato da Brachetti e la star era Sally Bowles, impersonata da Diana Del Bufalo.

In platea per la "premiere" le autorità cittadine, con l'assessore Rosanna Purchia in prima fila, ma anche qualche personalità: da Piero Chiambretti alla Presidente del Museo Egizio, Evelina Christillin, ma anche Giulio Base, prossimo direttore, dal 2024, del Torino Film Festival. A fare gli onori di casa Luciano Cannito, regista dello spettacolo insieme a Brachetti, e Fabrizio di Fiore, il nuovo proprietario dei Teatri Alfieri e Gioiello che è partito da Roma per sbarcare sotto la Mole. "Puntiamo molto su Torino, volevo puntare i rifilettori su questa città e questo teatro", ha detto, "Amo Torino e credo in questo progetto. Abbiamo scelto di esordire con uno spettacolo difficile ma grandioso, mi sembra che il pubblico abbia risposto bene. Sono molto contento". Arturo Brachetti (che in scena regala agli spettatori qualche momento di trasformismo "alla Brachetti"), invece, aveva parlato così dello spettacolo [LEGGI QUI].

"Cabaret" sarà in replica tutti i giorni fino a Sabato 14 ottobre alle 20.45, oppure Domenica 15 ottobre alle 15.30. INFO: Teatro Alfieri, piazza Solferino 4 , tel. 0115623800, www.teatroalfieritorino.it, biglietti www.ticketone.it/artist/cabaret-musical