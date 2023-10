Sicurezza stradale: per quattro fine settimana la Polizia mette in campo un'operazione dedicata alla prevenzione

Ancora più controlli per la sicurezza di chi viaggia in strada

Dallo scorso fine settimana e per i prossimi 4, la Polizia Stradale sarà impegnata in tutto il territorio nazionale in una corposa attività preventiva che si concluderà il 19 novembre, giornata in memoria delle vittime della strada.

Il prossimo week end, l’iniziativa toccherà la Provincia di Torino. In particolare, la Polizia Stradale presidierà le diverse province italiane insieme ai medici della Polizia di Stato con l’obiettivo di scoraggiare e prevenire la guida in stato di alterazione che continua a rappresentare una delle principali cause di incidentalità. Sul punto i dati Istat riferiti al 2022 evidenziano un andamento abbastanza piatto. In sostanza non si rileva una verticalizzazione verso il basso del dato numerico degli incidenti. Anche l’andamento per l’anno 2023 si conferma senza particolari variazioni.