Migliaia di fan per Tim Burton: tutti in coda davanti al violet carpet e al cinema Massimo [FOTO]

Le foto parlano da sè. Erano migliaia i fan di Tim Burton che ieri sera hanno invaso via Montebello, dove era allestito il violet carpet su cui ha sfilato il regista, e via Verdi, davanti al cinema Massimo, dove poi si è tenuta la masterclass e la proiezione del film Beetlejuice.

I biglietti per i due eventi sono andati subito esauriti, ma tantissimi appassionati hanno comunque atteso l’arrivo dell’artista davanti alla sala cinematografica nella speranza di scattare un selfie o un avere un autografo.

Tanti giovani ma non solo, alcuni vestiti e truccati come i personaggi eccentrici creati da Tim Burton.

Un po’ di delusione per chi ha assistito alla proiezione per il veloce saluto del regista in sala. “Ho scelto di proiettare Beetlejuice perché l’ho realizzato 35 anni fa e oggi ho terminato di registrare il secondo film. Mi sembrava la scelta più appropriata” sono state le poche parole di tim Burton prima di salutare gli spettatori in sala che hanno atteso ore davanti all’ingresso del Massimo.

“È molto stanco, sono stati due giorni intensi” è stato il commento degli organizzatori.

“Bello, ma si poteva fermare qualche minuto in più, peccato” aggiunge un po’ di spiaciuto uno spettatore uscendo dalla sala.

Il regista farà ritorno a Londra, ma la mostra Il Mondo di Tim Burton sarà aperta fino al 7 aprile 2024.