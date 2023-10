Un altro pezzo di Aurora verso la rigenerazione: lavori in corso nel capannone abbandonato di lungo Dora Firenze

Novità in vista per il quartiere Aurora: un altro “vuoto urbano” è infatti in odore di rigenerazione. Si tratta del grande capannone presente all'angolo tra lungo Dora Firenze e via Bologna, già negozio di abbigliamento e abbandonato a se stesso da oltre 10 anni.

I lavori

Sono al momento in corso, infatti, alcuni lavori di ristrutturazione nella parte dello stabile più a est. Dalle insegne già installate è possibile capire la sua destinazione d'uso e il nome: il nuovo arrivo si chiamerà infatti “Dorado” e che sarà un “community hub” dedicato a design, educazione e cultura.

Il festival Utopian Hours

L'intervento potrebbe essere legato alla rassegna Utopian Hours (all'esterno è presente il manifesto del festival, ndr), organizzata da Stratosferica e in programma da oggi a domenica alla Centrale della vicina Nuvola Lavazza.