La Fëra dij Subièt e Sua Maestà il Bollito terzo appuntamento di Gusto Festival a Moncalieri

La Fëra dij Subièt e Sua Maestà il Bollito, contraddistinta da giornate di tradizioni ed enogastronomia amate dal pubblico, torna sabato 14 e domenica 15 ottobre con conferme e novità nel programma, a partire dalla sua adesione a Gusto Festival, il mese della cultura gastronomica della Città di Moncalieri, che la vede come terzo appuntamento del suo calendario.

Il pentolone grande protagonista

Organizzata come da tradizione da Pro Loco Moncalieri, insieme all’Associazione Macellai di Moncalieri e al Circolo Culturale Saturnio, la Fëra ha un prologo venerdì 13 ottobre alle ore 19 al PalaExpo di Borgo Mercato con il Gala d’Argento, una cena e serata danzante dedicata ai “giovani da più tempo”, con la collaborazione di Moncalieri Terza Età e l’Unione dei Comuni Moncalieri Trofarello La Loggia.

La Fëra dij Subièt e Sua Maestà il Bollito apre i battenti sabato 14 ottobre alle ore 11 a Borgo Navile (Piazza Caduti per la Libertà) con le bancarelle di ogni tipo ed artigianali e dei rinomati Maestri dei Subièt.

Gli appuntamenti in programma

Alle 11 anche il vicinissimo Museo dei Subièt, in Via Real Collegio 20, a cura del Circolo Culturale Saturnio, apre le sue sale espositive e la mostra delle opere del XIII Concorso Nazionale Sculture Sonore “Nino Fiumara”. Alle 15 apre anche il laboratorio dei fischietti per grandi e piccini, con la possibilità di portare a casa il fischietto realizzato. Alle ore 16 il Laboratorio è sospeso per la premiazione del Concorso Sculture Sonore, per poi riprendere alle 17 e terminare alle 18, quando il Museo chiude la sua giornata straordinaria di apertura.

Nel frattempo a Borgo Navile alle ore 15.30 si svolge un’importante inaugurazione, quella del DAE, presso l’Arco, alla presenza delle istituzioni civili e della Croce Rossa Italiana Comitato di Moncalieri, nell’ambito del Progetto Cuore Matto. Un altro punto del programma in Piazza Caduti per la Libertà prevede alle ore 15 i caratteristici e coreografici Balli Occitani del Gruppo Treedanza.

Anche musica e momenti di spettacolo

La Fëra alle ore 18.30 termina la sua prima parte a Borgo Navile, chiudendo le bancarelle e trasferendosi a Borgo Mercato, per un appuntamento amatissimo e per cui le prenotazioni (obbligatorie) si raccolgono in Pro Loco Moncalieri allo 011 640 74 28 fino ad esaurimento posti: il Gran Fritto Misto alla Piemontese, a cura dello Chef Ugo Fontanone de La Taverna di Frà Fiusch. La cena si svolge nella parte centrale coperta e chiusa del PalaExpo, elegantemente preparato come la sala di un ristorante. Per l’occasione, il Moncalieri Jazz Festival presenta il Paolo Dutto Swing Quartet, il quale accompagna musicalmente la serata.

Domenica 16 ottobre l’evento prosegue al PalaExpo di Borgo Mercato e alle ore 10 è prevista la Cerimonia ufficiale di apertura della Fëra dij Subièt e Sua Maestà il Bollito, alla presenza delle istituzioni civili e militari, con l’esibizione della Filarmonica di Moncalieri. A seguire, alle 10.30 l’apertura dell'esposizione delle bancarelle di vario tipo merceologico ed artigianale, con la presenza di trattori d’epoca e le dimostrazioni pratiche dei Maestri scultori del legno dell’Associazione “Intaglio e Scultura” di Rivoli (TO).

Il clou domenica con la cottura di 15 quintali di carne

Il clou della giornata di Sua Maestà il Bollito, però, è proprio lui, protagonista fin dal primo mattino, quando parte la cottura di 1.500 kg di tagli stupendi di carne appunto per bollito, bovina (punta, caramella, muscoli, cappello del prete, testina, lingua) e suina (cotechino), che cuociono nello stesso Pentolone della Fiera Trippa che si è svolta nel medesimo posto due settimane prima. Da dietro le transenne (per motivi di sicurezza) per tutto il tempo si può curiosare la cottura magistralmente condotta dagli esponenti dell’Associazione Macellai di Moncalieri, depositari di una tradizione antica che persegue l’alta qualità delle carni.

Alle 12 inizia la distribuzione alle persone presenti che si sono procurate il tagliando all’apposita cassa in loco, che da diritto al ritiro di una porzione di Bollito Misto con bagnetto verde, pane, 1 bicchiere di vino o 1 bottiglietta d'acqua, dolce, al costo di 13 euro a persona (sino ad esaurimento). Per chi lo desidera, esclusivamente però portando un proprio contenitore o pentola (c’è nessun contenitore da dare in fiera) è possibile l’asporto della propria porzione.

La salute al centro, con screening gratuiti

In questa edizione un vasto spazio del PalaExpo è dedicato ad un evento ospitato all’interno degli appuntamenti della Fëra: la Giornata della Prevenzione e della Rianimazione Cardiopolmonare. In questo padiglione è possibile eseguire screening gratuiti (misurazione pressione, frequenza cardiaca, saturazione, glicemia, trigliceridi e colesterolo), imparare manovre salvavita di rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree (adulti e bambini) e praticare l’uso del defibrillatore.

Anche quest’anno è presente la conduttrice Elia Tarantino con le telecamere del programma televisivo Mosaico, sempre molto amata dal pubblico presente.

Tutti sono invitati alle due giornate di tradizioni ed enogastronomia nel centro storico (Borgo Navile) e in quello espositivo (PalaExpo) di Moncalieri, ma si ricorda di contattare Pro Loco Moncalieri per informazioni, dettagli, curiosità e soprattutto per le prenotazioni (obbligatorie) per la cena con il Gran Fritto Misto alla Piemontese allo 011.640.74.28 - prolocomoncalieri@gmail.com - ww.mymoncalieri.it e sulle pagine Facebook e Instagram della Fëra dij Subièt e Sua Maestà il Bollito, su quelle di Pro Loco Moncalieri e di MyMoncalieri.