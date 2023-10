Sapete dove si trova la piazza più piccola del mondo? A Torino, ma scovarla è un'impresa

" C'è una piazzetta piccola così... ". C'è da scommettere che l'avete letta cantando, anche se è solo una semicitazione. Ma mai citazione fu più azzeccata, per un luogo che è tanto minuscolo quanto ricco di fede e di storia, per la sede in cui esso è ubicato e per gli eventi che l'hanno visto protagonista, sin dalle sue origini.

Arrivando da via Cavour o da via Carlo Alberto non si può non rimanere incuriositi ed affascinati da questa piazzetta che, a dispetto del traffico e della confusione dell'abitato entro cui si inserisce, è "teatro" di una tranquillità e di un ordine non comuni.