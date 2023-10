La festa per i 35 anni dei Persiana Jones riempie l'Hiroshima di canti, balli, sudore e tanta voglia di divertirsi

Ogni concerto dei Persiana Jones è sempre una grande festa, e quello di ieri sera all'Hiroshima Mon Amour non poteva essere da meno, visto che è stato organizzato per celebrare i 35 anni di carriera della band culto dello ska core nostrano.

31esima volta all'Hiroshima

Da Rivarolo Canavese all'Europa, passando per gli angoli più remoti d'Italia per ritornare sempre in uno dei templi italiani della musica alternativa: il palco dell'Hiroshima, calcato per la 31esima volta sempre con quell'entusiasmo, e quel “tiro” serrato in grado di superare le barriere generazionali. Erano tanti e di tutte le età, infatti, i “ragazzi” e le “ragazze” che hanno riempito il dancefloor di canti, balli, sudore e tanta voglia di stare insieme e divertirsi.

La scaletta

Spinte da tutto questo vortice di emozioni, le oltre 2 ore di concerto sono letteralmente volate via su una scaletta di ben 25 canzoni in grado di spaziare su tutta la trentennale discografia dei Persiana: dai pezzi storici e più amati come “No!”, “La notte”, “Spacco tutto”, “Minaccia alcoolica”, “Monotona”, “Puerto Hurraco”, “Agarra la onda”, “Il momento di reagire” e “Un giorno nuovo” fino a quelli dell'ultimo album come “Non puoi fermare il tempo” e “Dove sarai”, quest'ultima cantata con l'amico Madaski degli Africa Unite; non poteva mancare “Tremarella”, con la consueta corsa collettiva in cerchio a mandare in delirio il pubblico.

“Liberi, indipendenti e coerenti”

Sempre liberi, sempre indipendenti, sempre coerenti (come ama ripetere il cantante Silvio Carruozzo dal palco), forse troppo: ma è proprio per questo che i Persiana continuano a divertirci, piacerci e ad emozionarci, sempre come la prima volta. Per cui, possiamo dirlo senza timori: altri 1000 di questi compleanni, ragazzi...stiamo già aspettando il 40°!