Le Tradizioni Sabaude per l’ultima visita di Palazzo Cisterna prima dei lavori di ristrutturazione

È un arrivederci a presto quello che oggi il personale della Città metropolitana di Torino, insieme al gruppo storico Tradizioni Sabaude, ha dato al pubblico che ha partecipato all’ultima visita animata di Palazzo dal Pozzo della Cisterna prima della sospensione per i lavori di ristrutturazione che coinvolgeranno per alcuni mesi, in un ottica di tutela e conservazione, gli ambienti interni e il giardino della sede storica della Città metropolitana di Torino. A salutare il pubblico presente alla visita, anche la consigliera delegata Valentina Cera.

Il gruppo “Tradizioni Sabaude”, recentemente iscritto nell’Albo dei Gruppi storici della Città metropolitana, ha proposto ai visitatori storie, avvenimenti e curiosità di casa Savoia del periodo a cavallo tra XVII e XVIII secolo. Suggestivi abiti d’epoca e coreografiche danze hanno fatto da cornice alla mattinata, che è proseguita con il racconto della storia e delle trasformazioni di Palazzo Cisterna a partire dalla costruzione del nucleo originario alla fine del Seicento fino al 1940, anno in cui la Provincia di Torino lo acquistò e lo destinò a propria sede istituzionale.

Oggi a Palazzo Cisterna, a omaggiare i presenti alla base dello scalone d’onore, c’erano anche i sorprendenti fiori in carta di grandi dimensioni, “fuori scala” come si dice propriamente, creati da Ada e Francesca dell'azienda Chicapui.

Le visite gratuite di Palazzo Cisterna, arricchite dalla presenza dei gruppi storici, torneranno al termine dei lavori di restauro, con la riapertura al pubblico della sede storica della Città metropolitana.