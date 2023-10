"La fata turchina bombarda Gaza e Israele": l'ultimo lavoro del Banksy di Torino

"Critica all'innocenza perduta"

"Il mio manifesto "Wish on a shooting star" - spiega Andrea Villa - é una critica sull'innocenza perduta dell' essere umano, un Pinocchio al contrario". "Gli umani - aggiunge - nascono bambini e invecchiano diventando con il cuore di legno, una critica alla guerra e alla disumanizzazione delle persone".

"Le vittime diventano carnefici e viceversa"

"Una critica - aggiunge il Banksy di Torino - all' ipocrisia della narrazione mediatica, del buonismo e della visione parziale della realtà, trasformata in tifoseria e perdendo di vista le vittime reali, in un conflitto dove il bene e il male sfumano, e dove le vittime diventano carnefici e vice-versa".

Nei manifesti - affissi a Torino davanti all'ospedale Gradenigo e in corso San Maurizio 8 di fronte all' ITIS Avogadro - si vede così scintille che escono dalla bacchette della fata turchina. Razzi che infiammano una delle città coinvolte nel conflitto.