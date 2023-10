Da Bianchi di Bose, all'attrice Stefania Rocca e gli scrittori De Silva e Easton Ellis, il Piemonte scopre le "Radici"

A curare il progetto Giuseppe Culicchia , poco settimane fa "silurato" dall'incarico di collaboratore del Salone del Libro dalla neodirettrice Annalena Benini . La sensazione che questo evento sia fortemente gradito alla Regione, in contrapposizione al nuovo corso della kermesse del Lingotto, arriva dall'investimento economico. L'assessorato regionale all'Emigrazione di Maurizio Marrone ha stanziato circa 110mila euro per questa prima edizione di Radici.

" Il tema dell'identità - ha osservato Culicchia - è molto dibattuto. Ho pensato che un festival che trattasse questo tema, messo in discussione da più parti, fosse necessario ed importante ". " Lo svilupperemo - ha aggiunto - attraverso ospiti che raccontano il loro rapporto con l'identità da diversi punti di vista ".

Dopo l'anteprima il 21 ottobre al Circolo dei lettori con Bret Easton Ellis in dialogo con gli scrittori Giuseppe Culicchia e Diego De Silva, il festival inizierà il 1 novembre sempre in via Bogino alle 17 con Viva la pampa gringa!, racconti dei piemontesi d’argentina. Il 2 novembre sarà la volta di Padre Enzo Bianchi, mentre il 3 novembre alle 21 arriva a Torino il regista due volte Palma d'oro a Cannes Emir Kusturica. A chiudere la kermesse l'attrice Stefania Rocca "leggendo" l'Italia.