La sfida di una rassegna di teatro in Barriera di Milano: al via "Riflessi", la stagione di Spazio Kairos

"Riflessi vuole essere la stagione della svolta per noi e per il quartiere in cui risiediamo, Barriera di Milano". Non ha dubbi Riccardo De Leo, vicepresidente di Onda Larsen, nel presentare la nuova stagione dello Spazio Kairos, il teatro aperto in una ex fabbrica di colla riadattata in via Mottalciata, al confine tra i quartieri di Barriera di Milano, Regio Parco e Aurora.

Il via sabato 21 ottobre: titoli di qualità che mescolano monologhi e commedie, testi sull'attualità e spettacoli musicali. Una stagione che è frutto di una ricerca di spettacoli provenienti da tante regioni italiane lontane dal Piemonte con particolare attenzione ai linguaggi attuali.

"Abbiamo chiamato la nostra stagione 'Riflessi' - spiega De Leo - perché sappiamo quanto la cultura in Italia sia sottovalutata e presa poco sul serio: lo si evince dal numero di singoli spettatori che presenziano agli spettacoli. Mentre i grandi teatri registrano, per fortuna, numeri importanti, i teatri off devono attingere a energie del territorio per esistere. Noi vogliamo che in 'riflessi' il pubblico possa trovare una stagione in cui identificarsi, specchiarsi e riconoscersi".

La sfida è anche tutta torinese, su Barriera di Milano. "In cartellone spettacoli musicali, sensoriali e cinematografici per avvicinare il quartiere al nostro teatro e far sì che le persone possano trovare un luogo non solo culturale ma anche un punto di riferimento umano dove specchiarsi e identificarsi".

Peculiarità è anche l'attenzione alle compagnie torinesi e a un genere che sta prendendo sempre più piede, la stand up comedy: per cinque giorni infatti, a inizio febbraio ci sarà la “Settimana della Stand up comedy” con cinque spettacoli diversi, coinvolgenti e molto divertenti.

La chiusura della stagione sarà affidata al debutto nazionale di Onda Larsen, ancora in fare di creazione, per un ultimo scampolo di riflessione. Ad aprire la stagione, invece, sabato 21 ottobre alle 21, sarà lo spettacolo musicale "Dopo tempesta", di e con Eugenio Rodondi e regia di Luigi Orfeo.

Biglietti online su: www.ticket.it. Necessaria la tessera Arci. Info: biglietteria@ondalarsen.org