C2C, torna il festival di musica indoor. Assente il gruppo palestinese BLTNM, Ricciardone: “Dispiaciuti e preoccupati”

Club 2 Club torna a far ballare il pubblico torinese durante la Contemporary Art Week per la 21esima edizione.

Appuntamento dal 2 al 5 novembre

Dal 2 al 5 novembre oltre 35 mila persone (fino al 25% di pubblico straniero) da 40 paesi del mondo invaderanno gli spazi del C2C che quest’anno si svolgerà tra le Ogr Torino, il Lingotto e per la prima volta al Teatro Regio. Tema di quest’anno il mondo.

“Eravamo partiti ispiriamoci ai tarocchi e agli arcani del mondo in questo momento storico il mondo che conoscevamo è cambiato. Organizzare un evento come questo non è scontato, il festival continua a crescere e a fare il proprio lavoro. Tema il mondo. Speriamo porti bene. Abbiamo artisti da tutto il mondo” spiega il direttore artistico Sergio Ricciardone.

36 artisti da 20 nazioni del mondo

A suonare nel festival indoor più grande d’Italia saranno 36 artisti da 20 nazionalità per 31 show, 15 esclusive italiani e 10 debutti.

Avalon Emerson, Caroline Polachek, Flying Lotus, Evian Christ, Tiga, King Krule, Yves Tumor, Moodyman, Two Shell, Upsammy & Jonathan Castro, Space Africa. Sono alcuni dei degli ospiti che si esibiranno per i quattro giorni di festival, per un totale di 120 ore di musica.

L'assenza del gruppo palestinese BLTNM

Grande assente di quest’anno sarà il collettivo palestinese di musica futurista araba BLTNM, originario di Ramallah in Cisgiordania. “Non sarà presente anche questione di visto, siamo molto dispiaciuti e preoccupati per quello che sta succedendo” commenta il direttore artistico.

Buone notizie anche per i trasporti. Il festival è infatti riuscito a stringere un con Gtt per organizzare delle navette speciali, attive dalle 2 di notte, la Metro sarà inoltre aperta sabato a partire dalle 5.30.

La novità di C2C Kids per i bambini

Novità di quest’anno quella riservata ai bambini. Il festival allarga il suo pubblico con l’evento C2C Kids: il 24 ottobre alla Casa del Quartiere di San Salvario sarà presentato il risultato del laboratorio per la creazione di librerie di suoni realizzato dalle due classi dell’Istituto Comprensivo A. Peyron - Re Umberto I; mercoledì 1 novembre alle Ogr Torino un set musicale dedicati ai bambini e ragazzi con ospiti come dj Python, Almare, Sarà Berts; giovedì 9 novembre il laboratorio gratuito aperto a tutte le età alle Fabbriche delle E.

Per info: https://clubtoclub.it