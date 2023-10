Terminata la ciclabile delle polemiche in via Tirreno, la palla passa alla Città Metropolitana per il collegamento con Grugliasco

Il traguardo ormai è vicino. Mancano pochi metri per terminare i lavori per la pista ciclabile di via Tirreno, che nelle scorse settimane tanto aveva fatto discutere per le code e le lunghe attese cui erano costretti auto e biciclette. Tanto che era partita una raccolta firme dei residenti, che in breve aveva superato quota 400 sottoscrittori. Così nella mattinata di oggi, mercoledì 18 ottobre, l'assessora alla Mobilità Chiara Foglietta ha effettuato un sopralluogo per spiegare cosa è stato fatto e cosa ancora manca.

Smontato il cantiere vicino a corso Siracusa