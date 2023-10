Grattacielo, metro e Parco della Salute: dopo anni ostaggio dei cantieri, gli "apostoli" aspettano che via Nizza risorga

"Eravamo i 12 apostoli, da allora siamo rimasti in 5. E chi è rimasto in piedi, adesso, non ha le risorse per rilanciare. Speriamo che piano piano tutto il meccanismo si rimetta in moto". Chi parla è Giovanni Tantimonaco, che insieme alla moglie Ivana Ferro ha mantenuto ostinatamente e coraggiosamente aperto il suo negozio in via Nizza, proprio davanti al Grattacielo della Regione. "Eravamo un negozio di telefonia, poi abbiamo dovuto arrangiarci e cambiare quando sono arrivati i cantieri. Siamo diventati un centro di assistenza Samsung e adesso ci occupiamo di assistenza e riparazione".

Un viavai ripartito, almeno in parte

Il racconto avviene mentre, in negozio, entrano ed escono fattorini che devono consegnare o prendere pacchi. E fuori dalla vetrina è un viavai di automobili, ma anche di persone che escono dalla nuova sede regionale, in corrispondenza della pausa pranzo. Tutti indizi di una situazione che è cambiata. Una volta, subito dopo il Lingotto, il passaggio era sbarrato, se non a qualche sparuto pedone. E non se ne riparlava fino a via Passo Buole. Meno di un chilometro, ma un'eternità di attesa.



In questo tratto di strada, da via Valenza a via Sommariva, poco più di tre isolati, i negozi hanno pagato lo scotto peggiore. Zero passaggio e quasi zero accesso vuol dire affari ridotti al lumicino. "Siamo rimasti noi, il panettiere, il minimarket, il centro estetico e il tabaccaio", sospirano Giovanni e Ivana. Ma in mezzo a loro, le serrande abbassate sono ancora tantissime, quasi la maggioranza. E suona quasi beffarda, adesso, la scritta su un cartello pochi metri prima, in corrispondenza dell'uscita (cantierata) del sottopassaggio del Lingotto, "Via Nizza Aperta".









Il fondo del barile

"Il bar ha aperto un mese fa - dicono, indicando fuori dalle vetrine - in corrispondenza dell'avvio dell'operatività del grattacielo, ma ancora adesso siamo un'area di cantiere. Un pochino migliorata, ma non poi tantissimo". In partenza, infatti, ci sono i lavori per la Città della Salute: altri cantieri, insieme a quello - eterno, pure lui - del sottopasso del Lingotto, in preda a un continuo apri e chiudi.