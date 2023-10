Lotta allo spaccio, raffica di arresti e denunce dei carabinieri tra Torino e provincia

Intensificati i controlli del territorio a ridosso del fine settimana da parte delle Compagnie Carabinieri della provincia di Torino, con il supporto del Nucleo Cinofili di Volpiano e del N.A.S. di Torino. L’attività di prevenzione, svolta nella fascia oraria serale e notturna, ha portato a risultati significativi, tra i quali numerosi arresti e denunce in stato di libertà, nonché controlli ispettivi ad esercizi pubblici.

A Chieri e comuni limitrofi, i carabinieri della Compagnia di Chieri hanno arrestato un quarantaquattrenne di Poirino per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio rilevando, nel corso della perquisizione domiciliare, una serra per la coltivazione di marijuana ed il materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Contestualmente, sono state denunciate altre cinque persone per vari reati quali minaccia aggravata, possesso di documenti falsi, furto di energia elettrica e tentata frode in commercio (accertati da personale del N.A.S.), ricettazione e violazione delle norme sui cittadini stranieri.

Ad Ivrea, i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, hanno arrestato un ventisettenne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e conseguente sequestro di dosi di cocaina, Hashish e sostanza da taglio nonché denaro contante ammontante a 1.545 euro. Nella successiva perquisizione domiciliare a carico del giovane, i militari hanno anche rinvenuto un bilancino di precisione con residui di sostanza stupefacente.

Nel corso della stessa serata, sempre ad Ivrea, i militari del Nucleo Radiomobile hanno denunciato a piede libero, per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale, un trentanovenne in stato di alterazione psicofisica che, a bordo della propria autovettura, aveva forzato il cancello del Palazzo Uffici Olivetti.

A Bussoleno, i carabinieri della Compagnia Carabinieri di Susa hanno arrestato in flagranza di reato un ventunenne senegalese che aveva appena venduto tre dosi di crack ad alcuni giovani del posto. L’uomo, sospettato di avere ingerito altre dosi, nascoste in bocca e deglutite in caso di controllo – con la c.d. tecnica del body stuffing - è stato associato alla casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino per i necessari approfondimenti, insieme ad un ventisettenne gambiano, a casa del quale si sarebbe appoggiato come base logistica.

Infatti, le perquisizioni personali e locali svolte all’interno della casa dai militari hanno permesso di individuare e sottoporre a sequestro 35 dosi di crack e oltre 5.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Inoltre, sono stati segnalati amministrativamente diversi residenti della Bassa Valle di Susa ed è stato denunciato un cliente, trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di 9 centimetri, che si aggirava per Bussoleno.

A Torino, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un ventottenne senegalese, senza fissa dimora, sorpreso mentre si accingeva a cedere della sostanza stupefacente. Per evitare l’arresto il giovane ha ingerito la sostanza ed è fuggito. Raggiunto dai Carabinieri, ha tentato in ogni modo di resistere all’arresto colpendo i militari con calci e pugni. Una volta bloccato, l’uomo è stato trovato in possesso di stupefacente di tipo crack e di 145 euro in contanti. Successivamente, è stato associato alla casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino per i necessari approfondimenti.

Sempre a Torino, in zona Nizza Millefonti, in orario notturno, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un cinquantunenne che, entrato all’interno di un esercizio pubblico, aveva preteso di cenare senza pagare. L’uomo, alla vista dei Carabinieri, chiamati da alcuni avventori, si è scagliato violentemente contro di loro. Una volta bloccato, l’uomo è stato portato in caserma per le formalità e, successivamente, condotto alla casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino.

A Chivasso, in orario notturno, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia hanno denunciato in stato di libertàun minorenne, bloccato nei pressi della stazione ferroviaria poco dopo aver commesso un furto con effrazione a danno di un esercizio commerciale del centro. Raggiunto dai Carabinieri, il giovane, in stato di ubriachezza, ha oltraggiato e minacciato i militari che lo hanno bloccato e accompagnato in caserma. Successivamente, il minore è stato affidato ai propri genitori.

A Venaria Reale, in orario serale, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un diciottenne del luogo, in quanto a seguito di perquisizione personale e locale, era stato trovato in possesso di 16 dosi di cocaina, tre panetti di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi di stupefacente. Il giovane ha anche tentato di resistere all’arresto colpendo i militari con calci e pugni. Una volta bloccato, il ragazzo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

A Rivoli, i carabinieri della Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato una coppia di venticinquenni conviventi, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno trovato varie dosi di cocaina, crack, chetamina, hashish e marijuana, denaro contantee strumenti per il taglio e confezionamento delle dosi. Contestualmente, un ventisettenne di Pinerolo è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti.

Nel periodo indicato, i Carabinieri dei nuclei operativi e investigativo del territorio provinciale hanno anche eseguito sette ordinanze ed esecuzioni di ordine di carcerazione per vari reati.