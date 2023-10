Parcheggio selvaggio a Vanchiglietta, lo sfogo dei residenti: “E' un problema culturale”

Parcheggio “selvaggio” nel quartiere Vanchiglietta: a segnalare questo andazzo generale, che interessa principalmente la zona compresa tra lungo Po Antonelli, via Oslavia, corso Cadore, via Pallanza e via Oropa, sono alcuni residenti.

La situazione

La situazione descritta non è delle più rosee: “L'usanza che va per la maggiore adesso - dice in particolare Virginia – è quella di lasciare l'auto in fila lungo le strisce pedonali, spesso direttamente sopra, riducendo la visibilità con tutti i rischi che ne conseguono. Come se non bastasse, chi si ferma nei negozi e nei bar non si fa troppi problemi a parcheggiare in doppia fila o in mezzo alla strada: ho fatto già 3 esposti ma dalla polizia municipale ho ottenuto solo risposte di circostanza, ma se certi comportamenti non vengono mai sanzionati non cambierà mai nulla”.

“Problema culturale”

Secondo la testimonianza, il problema ha radici ben precise: “La questione – prosegue – è culturale: Vanchiglietta è un quartiere medio-ricco e quasi tutti possiedono almeno 2 macchine, alcune delle quali sempre più grandi, per cui dovrebbero trovare un'altra soluzione piuttosto che parcheggiarla male in strada. Capisco la carenza di parcheggio e la scarsa efficienza del servizio pubblico, ma credo che ognuno debba fare la propria parte per migliorare le cose”.