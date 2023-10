Life is Pink, il Consiglio regionale si veste di rosa per promuovere la raccolta fondi contro i tumori

Life is Pink, il Consiglio regionale si veste di rosa per la raccolta fondi contro i tumori

Questa mattina il Consiglio regionale si veste di rosa, aderendo a "Life is Pink", la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi, promossa dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, a favore della lotta contro i tumori femminili, come il tumore al seno e il tumore al collo dell'utero, che rappresentano una minaccia significativa per la salute delle donne.

“Le statistiche ci dicono che ogni anno un numero troppo elevato di donne viene colpito da queste malattie con conseguenze spesso devastanti per loro stesse e per le loro famiglie” ha affermato il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia.

“Ogni anno questo Consiglio regionale manifesta il più totale sostegno alle campagne di prevenzione della Fondazione. È nostro dovere fare tutto il possibile per ridurre l'incidenza di tali patologie e garantire un accesso tempestivo alle cure” ha concluso Allasia. I consiglieri, con parte della Giunta, hanno indossato le maglie bianche con la scritta “Life is Pink” e partecipato alla raccolta fondi.