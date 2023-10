Teatro, tocca alle Nina’s Drag Queens aprire la stagione del Baretti

L'apertura di stagione del Teatro Baretti è dedicata alla compagnia milanese Nina’s Drag Queens, unica nel panorama artistico italiano a coniugare la maschera del travestitismo con i grandi classici del teatro mondiale con "NINA'S RADIO NIGHT".

Il loro teatro spazia libero fra i generi e mescola i linguaggi: il pop, la performing art, il cabaret, la stand up comedy, l’opera lirica, frammenti amalgamati sulla scena attraverso il personaggio della Drag Queen, moderno clown che suscita sì la risata, 0ma anche turba e commuove. L’attore maschio che interpreta una donna è portatore di un punto di vista su quello che rappresenta, e le Nina’s rappresentano la forma del femminile, l’immagine della donna prima che la donna, un canto d’amore irresistibile alla femminilità. La maschera drag come arma espressiva semplice e spiazzante: in una società come la nostra, tuttora profondamente maschilista, questo ha la forza di una piccola rivoluzione.



Il primo spettacolo creato dalla celebre e originalissima compagnia milanese: un’avventura scanzonata e futuribile che mette insieme numeri da varietà e struttura teatrale, fantascienza anni ’70, soap opera, spionaggio e mistero, interviste impossibili e canzoni indimenticabili: le nostre nostalgiche e ribelli conduttrici guideranno il pubblico alla riscoperta del fascino antico dell’immaginazione.

NINA'S RADIO NIGHT

Giovedì 26 e Venerdì 27 ottobre ore 20

