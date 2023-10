Dal binario al decollo: da inizio 2024 ogni mezz'ora un treno diretto da Porta Susa all'aeroporto di Caselle

Ad inizio 2024, probabilmente l'8 gennaio con la riapertura delle scuole dopo le vacanze natalizie, dovrebbe tornare operativa la ferrovia Torino-Ceres. " Stiamo aspettando la decisione ufficiale della Regione Piemonte", ha spiegato Davide Arminio dell’Osservatorio Torino -Ceres, intervenendo ieri in Commissione Urbanistica – prima di riepilogare il cronoprogramma che prevede a metà dicembre il passaggio a RFI e la presa in carico del servizio da parte di Trenitalia.

Stando ai rilievi dell’Osservatorio occorrerà invece aspettare il 2026 per il completamento tecnologico, che consentirà alla linea ferroviaria Sfm3 di raggiungere Caselle da Bardonecchia. Per la Sfm6 da Asti non è definibile la data di arrivo in corso Grosseto, con il conseguente instradamento sulla ferrovia.