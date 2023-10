Joan Mirò a Torino: oltre 100 opere dell’artista Catalano in mostra al Mastio della Cittadella [FOTO]

Joan Mirò: oltre 100 opere in mostra al Mastio della Cittadella

Joan Mirò in tutte le sue sfaccettature: ceramista, poeta, amante della musica. La mostra aperta al Mastio della Cittadella, con la curatela di Achille Bonito Oliva, Maïthé Vallès-Bled e Vincenzo Sanfo, fino al 14 gennaio celebra il maestro della “joie de vivre”, della gioia di vivere, attraverso oltre 100 opere.

“Una mostra a doppio binario - spiega Vincenzo Sanfo - scientifica e godibile per il grande pubblico. Mirò è un artista che arriva alla gente. È un piacere degli occhi e dell’anima. Ognuno può trovare il proprio percorso in Mirò”.

Il percorso si sviluppa su diverse sezioni a partire dalle fotografie di Man Ray, suo compagno di strada all’interno degli artisti surrealisti di Breton, fino alle litografie, alle ceramiche, alle opere grafiche e infine ai manifesti che raccontano il lavoro esplosivo dell’artista Catalano. Colori e segni che trasmettono la tranquillità e la pacatezza dello spirito, tipico dell’infanzia.

A quarant’anni dalla morte il progetto realizzato da Navigare omaggia Mirò esponendo una raccolta di pezzi alcuni dei quelli esposti per la prima volta.

In mostra troviamo la serie di Litografie realizzate per la rivista Derrière le Mirroir, ma anche 27 opere a tecnica mista su carta con acquerello, guazzo, carboncino e quella a inchiostro cinese per il Disengo Ubu Roi, il personaggio dell’opera teatrale di Alfred Jarry.

E poi ancora 18 bozzetti realizzati per la Biennale di Venezia 1980 dove Mirò fu invitato a realizzare costumi e scene per l’opera L’uccello Luce.

